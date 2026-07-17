Геращенко не вийде у сектор із Магучіх на престижному старті в Лондоні

Українські вболівальники не побачать дуелі двох провідних вітчизняних стрибунок у висоту на найближчому етапі Діамантової ліги. Ірина Геращенко вибула з офіційної заявки престижних змагань у Лондоні буквально напередодні старту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт легкоатлетичної серії .

Чому скасували українське протистояння

Офіційних заяв щодо причин відсутності Геращенко організатори турніру наразі не робили. Проте участь спортсменки в лондонському секторі з самого початку перебувала під великим питанням.

Ще під час національної першості Ірина в коментарі "Суспільному Спорт" зізнавалася, що її поїздка до Великої Британії повністю залежить від термінів оформлення британської візи. Найімовірніше, саме бюрократична затримка завадила планам легкоатлетки. Тепер замість виступу в Лондоні Геращенко зосередиться на прямій підготовці до прийдешнього чемпіонату Європи.

Цього сезону Ірина встигла виступити лише на одному етапі Діамантової ліги – у китайському Сямені, де виборола срібну нагороду.

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Хто замінить Геращенко та чого чекати від Магучіх

Місце українки у секторі оперативно віддали представниці Чорногорії Марії Вуковіч. Чорногорка наразі перебуває у чудовій формі й нещодавно повторила свій особистий рекорд кар'єри (1.98 м) на змаганнях у Будапешті.

Попри відсутність Геращенко, синьо-жовтий прапор у Лондоні все одно буде представлений. У суботу, 18 липня, у секторі змагатиметься світова рекордсменка Ярослава Магучіх. На неї очікує надпринципове випробування: Магучіх уперше за літній сезон зустрінеться в очній дуелі зі своєю головною суперницею – австралійкою Ніколою Оліслагерс.

Оновлений список учасниць жіночих стрибків у висоту на етапі в Лондоні: