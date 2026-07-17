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Геращенко не выйдет в сектор с Магучих на престижном старте в Лондоне

15:04 17.07.2026 Пт
2 мин
Бронзовая призерка Олимпиады неожиданно снялась с этапа Бриллиантовой лиги
aimg Андрей Костенко
Геращенко не выйдет в сектор с Магучих на престижном старте в Лондоне Ирина Геращенко (фото: instagram.com/gerashchenkoi)
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Украинские болельщики не увидят дуэли двух ведущих отечественных прыгуний в высоту на ближайшем этапе Бриллиантовой лиги. Ирина Геращенко выбыла из официальной заявки престижных соревнований в Лондоне буквально накануне старта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт легкоатлетической серии.

Почему отменили украинское противостояние

Официальных заявлений по поводу причин отсутствия Геращенко организаторы турнира пока не делали. Однако участие спортсменки в лондонском секторе изначально находилось под большим вопросом.

Еще во время национального первенства Ирина в комментарии "Суспільному Спорт" признавалась, что ее поездка в Великобританию полностью зависит от сроков оформления британской визы. Вероятнее всего, именно бюрократическая задержка помешала планам легкоатлетки. Теперь вместо выступления в Лондоне Геращенко сосредоточится на прямой подготовке к предстоящему чемпионату Европы.

В этом сезоне Ирина успела выступить лишь на одном этапе Бриллиантовой лиги – в китайском Сямене, где завоевала серебряную награду.

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Кто заменит Геращенко и чего ждать от Магучих

Место украинки в секторе оперативно отдали представительнице Черногории Марии Вукович. Черногорка находится в прекрасной форме и недавно повторила свой личный рекорд карьеры (1.98 м) на соревнованиях в Будапеште.

Несмотря на отсутствие Геращенко, сине-желтый флаг в Лондоне будет представлен. В субботу, 18 июля, в секторе будет соревноваться мировая рекордсменка Ярослава Магучих. Ее ожидает сверхпринципиальное испытание: Магучих впервые за летний сезон встретится в очной дуэли со своей главной соперницей – австралийкой Николой Олислагерс.

Обновленный список участниц женских прыжков в высоту на этапе в Лондоне:

  • Ярослава Магучих (Украина)
  • Никола Олислагерс (Австралия)
  • Элеанор Паттерсон (Австралия)
  • Ангелина Топич (Сербия)
  • Мария Вукович (Черногория)
  • Морган Лейк (Великобритания)
  • Ламара Дистин (Ямайка)
  • Мария Жодик (Польша)

Ранее мы сообщали, что Ярослава Магучих впервые за 5 лет приняла участие в летнем чемпионате Украины и триумфовала там.

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