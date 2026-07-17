Геращенко не выйдет в сектор с Магучих на престижном старте в Лондоне
Украинские болельщики не увидят дуэли двух ведущих отечественных прыгуний в высоту на ближайшем этапе Бриллиантовой лиги. Ирина Геращенко выбыла из официальной заявки престижных соревнований в Лондоне буквально накануне старта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт легкоатлетической серии.
Почему отменили украинское противостояние
Официальных заявлений по поводу причин отсутствия Геращенко организаторы турнира пока не делали. Однако участие спортсменки в лондонском секторе изначально находилось под большим вопросом.
Еще во время национального первенства Ирина в комментарии "Суспільному Спорт" признавалась, что ее поездка в Великобританию полностью зависит от сроков оформления британской визы. Вероятнее всего, именно бюрократическая задержка помешала планам легкоатлетки. Теперь вместо выступления в Лондоне Геращенко сосредоточится на прямой подготовке к предстоящему чемпионату Европы.
В этом сезоне Ирина успела выступить лишь на одном этапе Бриллиантовой лиги – в китайском Сямене, где завоевала серебряную награду.
Кто заменит Геращенко и чего ждать от Магучих
Место украинки в секторе оперативно отдали представительнице Черногории Марии Вукович. Черногорка находится в прекрасной форме и недавно повторила свой личный рекорд карьеры (1.98 м) на соревнованиях в Будапеште.
Несмотря на отсутствие Геращенко, сине-желтый флаг в Лондоне будет представлен. В субботу, 18 июля, в секторе будет соревноваться мировая рекордсменка Ярослава Магучих. Ее ожидает сверхпринципиальное испытание: Магучих впервые за летний сезон встретится в очной дуэли со своей главной соперницей – австралийкой Николой Олислагерс.
Обновленный список участниц женских прыжков в высоту на этапе в Лондоне:
- Ярослава Магучих (Украина)
- Никола Олислагерс (Австралия)
- Элеанор Паттерсон (Австралия)
- Ангелина Топич (Сербия)
- Мария Вукович (Черногория)
- Морган Лейк (Великобритания)
- Ламара Дистин (Ямайка)
- Мария Жодик (Польша)
Ранее мы сообщали, что Ярослава Магучих впервые за 5 лет приняла участие в летнем чемпионате Украины и триумфовала там.