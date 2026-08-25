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Інше 25 серпня 2026 · 15:21

Конкуренти скорочують відставання: в "Мерседесі" розповіли про проблеми з грошима

Керівник німецької команди прокоментував стратегію суперників та проблеми через фінансову стелю у 215 млн доларів
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Конкуренти скорочують відставання: в "Мерседесі" розповіли про проблеми з грошима
Тото Вольфф (Фото: mercedesamgf1)

Керівник команди "Мерседес" Тото Вольфф пояснив, чому стайні складно протистояти агресивному темпу оновлень з боку "Макларен" та "Феррарі". За його словами, ключовим фактором виступає стеля бюджетів Формули-1 у 215 мільйонів доларів на сезон.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на видання Sky Sports.

Фінансові обмеження та гонка розробок

Незважаючи на лідерство "Мерседеса" у поточному сезоні, найближчі переслідувачі - "Макларен" та "Феррарі" - завдяки частим пакетам оновлень змогли суттєво скоротити відставання, а на деяких трасах навіть вийти вперед.

Тото Вольфф наголосив, що команда змушена дуже обережно розподіляти бюджет, аби не вийти за рамки суворого фінансового регламенту.

"Наразі ми не маємо грошей для регулярного оновлення машини. Ми намагаємось рівномірно розподіляти витрати протягом сезону. Йде гонка оновлень машин. Якщо конкуренти привозять оновлення, то скорочують відставання на 0,1-0,2 секунди", - підкреслив керівник "Мерседес".

Різні стратегії команд-конкурентів

Вольфф переконаний, що суперники обрали більш ризиковану тактику розвитку, витрачаючи значну частину ліміту на ранніх етапах чемпіонату. За його словами, команди роблять ставку на негайний результат і максимум нових деталей зараз.

Вольфф поставив під сумнів спроможність конкурентів зберігати такий темп до кінця року, припустивши, що у них швидко вичерпаються фінансові ресурси.

Раніше ми повідомляли, що пілот "Макларен" Ландо Норріс виграв другу гонку поспіль.

Теги: Формула-1
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