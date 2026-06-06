Зупинили п'яту команду світу лише на сет: Україна програла Японії у дебютній Лізі націй

Жіноча збірна України з волейболу провела свій третій поєдинок у дебютному сезоні Ліги націй-2026. Підопічні Якуба Глушака у чотирьох сетах поступилися потужній команді Японії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчів.
Для команд це була друга очна дуель за останній рік (на ЧС-2025 українки також поступилися у п'яти сетах).
Цього разу старт матчу знову був рівним, але за рахунку 18:18 у першій партії японки видали серію з чотирьох брейків поспіль і забрали сет - 25:20.
Справжній фурор наші дівчата влаштували на старті другої партії, оформивши шалений ривок 7:0 завдяки залізобетонній грі на блоках.
"Синьо-жовті" повністю декласували суперниць у цьому відрізку, розгромивши їх із неймовірною перевагою у 9 очок - 25:16.
На жаль, втримати цей переможний темп та емоції підопічні Якуба Глушака не змогли. У третьому сеті азіатська команда легко повернула контроль над грою (25:16), а у четвертому - довела справу до логічної перемоги (25:20).
Найрезультативнішою у складі збірної України стала догравальниця Олександра Міленко, яка поклала до скарбнички команди 17 очок.
Ще 13 пунктів на свій рахунок записала центральна блокувальниця Діана Мелюшкина.
За підсумками ігрового дня збірна України з 2 очками в активі посідає 14-те місце у загальній турнірній таблиці серед 16 елітних збірних. Одноосібним лідером сезону стала Польща, яка виграла всі три стартові поєдинки.
Свій наступний матч "синьо-жовті" проведуть у неділю, 7 червня, о 18:00 за київським часом. Суперницями українок стануть волейболістки з Франції, які напередодні в гучному трилері програли США (2:3).
Раніше ми повідомили повний розклад матчів і трансляцій жіночої збірної України в дебютному сезоні Ліги націй.