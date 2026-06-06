Зупинили п'яту команду світу лише на сет: Україна програла Японії у дебютній Лізі націй

Неймовірний ривок 7:0 та здані позиції

Для команд це була друга очна дуель за останній рік (на ЧС-2025 українки також поступилися у п'яти сетах).

Цього разу старт матчу знову був рівним, але за рахунку 18:18 у першій партії японки видали серію з чотирьох брейків поспіль і забрали сет - 25:20.

Справжній фурор наші дівчата влаштували на старті другої партії, оформивши шалений ривок 7:0 завдяки залізобетонній грі на блоках.

"Синьо-жовті" повністю декласували суперниць у цьому відрізку, розгромивши їх із неймовірною перевагою у 9 очок - 25:16.

На жаль, втримати цей переможний темп та емоції підопічні Якуба Глушака не змогли. У третьому сеті азіатська команда легко повернула контроль над грою (25:16), а у четвертому - довела справу до логічної перемоги (25:20).

Найрезультативнішою у складі збірної України стала догравальниця Олександра Міленко, яка поклала до скарбнички команди 17 очок.

Ще 13 пунктів на свій рахунок записала центральна блокувальниця Діана Мелюшкина.

Що далі у турнірній таблиці

За підсумками ігрового дня збірна України з 2 очками в активі посідає 14-те місце у загальній турнірній таблиці серед 16 елітних збірних. Одноосібним лідером сезону стала Польща, яка виграла всі три стартові поєдинки.

Свій наступний матч "синьо-жовті" проведуть у неділю, 7 червня, о 18:00 за київським часом. Суперницями українок стануть волейболістки з Франції, які напередодні в гучному трилері програли США (2:3).