ua en ru
Пн, 20 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Спорт »

Вперше в історії: збірна України з волейболу пройшли в Фінал восьми Ліги націй

10:27 20.07.2026 Пн
2 хв
Підопічні Рауля Лосано закріпились в топ-7 завдяки перемозі збірної Франції
aimg Малюгін Микита
Вперше в історії: збірна України з волейболу пройшли в Фінал восьми Ліги націй Збірна України здобула історичний результат (Фото: volleyballworld.com)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

Чоловіча збірна України з волейболу здобула історичну путівку до стадії плейоф Ліги націй-2026. Національна команда вперше у своїй історії зуміла подолати груповий етап цього турніру

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну турнірну таблицю від Міжнародної федерації волейболу.

Доля путівки у вирішальний раунд визначалася в останній ігровий день групової стадії. Вихід українців залежав не лише від власних результатів, але й від паралельного матчу між Болгарією та Францією.

Чинні олімпійські чемпіони французи не підвели та розгромили болгарську команду з рахунком 3:0 (25:21, 25:22, 25:21), що автоматично вивело Україну далі. Але й "синьо-жовті" виконали своє завдання, здолавши збірну Німеччини.

За підсумками групового раунду одразу три збірні - Україна, Болгарія та Бразилія - фінішували із 7 перемогами, проте "синьо-жовті" випередили конкурентів завдяки більшій кількості набраних очок протягом турніру (23 пункти) та втрималися у сімці найсильніших.

Вперше в історії: збірна України з волейболу пройшли в Фінал восьми Ліги наційФінальне турнірне положення України на основному етапі Ліги націй (таблиця - volleyballworld)

Сенсації та компанія найкращих

Турнірний шлях у 2026-му році став для нашої команди справжнім проривом. Українські волейболісти продемонстрували зрілу гру та створили кілька гучних сенсацій планетарного масштабу, обігравши світових грандів - збірні Італії та Бразилії.

У фінальному раунді українці зіграють в елітній компанії. Окрім нашої збірної, до плейоф пробилися Японія, Польща, Словенія, Італія, США та Туреччина. Збірна Китаю потрапила до Фіналу восьми на правах господаря фінального етапу.

Це лише друга кампанія України у Лізі націй. Минулого року наша збірна зупинилася за крок від фіналу, коли за наявності 6 перемог українцям забракло всього двох очок для проходу далі. Цього разу історичну планку подолано.

Раніше ми розповідали, за яких розкладів наша збірна могла пробитися в плейоф Ліги націй.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Волейбол Ліга націй Збірна України
Новини
Летіли ракети та дрони: скільки цілей знешкодила ППО під час атаки РФ
Летіли ракети та дрони: скільки цілей знешкодила ППО під час атаки РФ
Аналітика
Чи вистачить Україні газу та світла взимку: до чого готуватись у новому опалювальному сезоні
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Чи вистачить Україні газу та світла взимку: до чого готуватись у новому опалювальному сезоні