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Вони на іншому рівні: Усик розкрив, за кого вболіватиме у фіналі ЧС-2026

18:28 19.07.2026 Нд
2 хв
Вболівати за своїх фаворитів український боксер буде на стадіоні в Нью-Йорку
aimg Малюгін Микита
Вони на іншому рівні: Усик розкрив, за кого вболіватиме у фіналі ЧС-2026 Український боксер спостерігатиме за фіналом разом із сім'єю (Фото: usykaa, Instagram)
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Колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик поділився своїми очікуваннями від фінального поєдинку чемпіонату світу-2026. Знаменитий український боксер розкрив ім'я фаворита, якого підтримуватиме на трибунах стадіону разом із родиною.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на інтерв'ю Олександра Усика YouTube-каналу FightHype.

У вирішальній грі за Кубок світу зійдуться збірні Іспанії та Аргентини. Олександр Усик (25-0, 16 КО) заявив, що у цьому протистоянні він вболіватиме за "Фурію Роху, адже початковий план уболівальника довелося скоригувати через турнірні розклади.

"Я хочу, щоб перемогла Іспанія. Я підтримую Іспанію, тому що Португалія програла, тож тепер я за Іспанію", - відверто зізнався Олександр Усик.

"Нова школа" чи зірки минулого

Український чемпіон зазначив, що завжди з великим інтересом стежив за іспанським футболом. Серед кумирів минулих років він виділив легендарних захисників Серхіо Рамоса та Карлеса Пуйоля, назвавши їх "неймовірними гравцями".

Водночас Усик у захваті й від нинішнього покоління "Фурії Рохи", яке демонструє на мундіалі феноменальну якість гри. Особливу увагу боксера привернули лідери команди Емерік Лапорт та Родрі, а також юна зірка Ламін Ямаль.

За словами Усика, нинішня збірна Іспанії "грає на абсолютно іншому рівні".

Раніше ми розповідали все, що треба знати перед фіналом чемпіонату світу-2026, а також де дивитися цю гру.

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