Відповідь хейтерам і Мессі: Роналду оформив дубль на ЧС-2026 та переписав історію футболу

ЧС-2026. Група К. 2-й тур

Португалія – Узбекистан – 5:0

Голи: Роналду, 6, 39, Мендеш, 17, Нематов, 60 (автогол), Леау, 87

Історичний вечір Роналду

Головним героєм зустрічі став 41-річний капітан португальців Кріштіану Роналду, який оформив дубль ще у першому таймі, відзначившись на 6-й та 39-й хвилинах. Цими голами легендарний форвард встановив одразу два унікальні досягнення:

Шість Мундіалів поспіль: Роналду став першим футболістом в історії, який забивав на шести різних чемпіонатах світу (починаючи з 2006 року), випередивши Ліонеля Мессі.

Найкращий у Португалії: Кріштіану забив свій 10-й гол на чемпіонатах світу і став найкращим бомбардиром своєї збірної на Мундіалях, обійшовши видатного Ейсебіо (9 м'ячів).

Роналду переписав рекорди (фото: x.com/FIFAWorldCup)

Окрім капітана, у воротах Узбекистану розписалися Нуну Мендеш (прямим ударом зі штрафного) та Рафаел Леау. Ще один м'яч у власні ворота зрізав голкіпер суперників Абдувахід Нематов.

Турнірне становище у групі K

Завдяки цій перемозі підопічні Роберто Мартінеса зуміли реабілітуватися за сенсаційну нічию з ДР Конго у першому турі (1:1) та захопили проміжне лідерство у квартеті. Португальці набрали чотири пункти та випереджають на один бал Колумбію, яка звіграє свій поєдинок 2-го туру з ДР Конго о 5:00 за Києвом.

У заключному турі між собою зійдуться Португалія з Колумбією та ДР Конго з Узбекистаном. Поєдинки заплановані на 28 червня та розпочнуться одночасно - о 2:30 за київським часом.