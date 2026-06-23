Ответ хейтерам и Месси: Роналду оформил дубль на ЧМ-2026 и переписал историю футбола

ЧМ-2026. Группа К. 2-й тур

Португалия – Узбекистан – 5:0

Голы: Роналду, 6, 39, Мендеш, 17, Нематов, 60 (автогол), Леау, 87

Исторический вечер Роналду

Главным героем встречи стал 41-летний капитан португальцев Криштиану Роналду, оформивший дубль еще в первом тайме, отличившись на 6-й и 39-й минутах. Этими голами легендарный форвард установил сразу два уникальных достижения:

Шесть Мундиалов подряд: Роналду стал первым футболистом в истории, забивавшим на шести разных чемпионатах мира (начиная с 2006 года), опередив Лионеля Месси.

Лучший в Португалии: Криштиану забил свой 10-й гол на чемпионатах мира и стал лучшим бомбардиром своей сборной на Мундиалях, обойдя выдающегося Эйсебио (9 мячей).

Роналду переписал рекорды (фото: x.com/FIFAWorldCup)

Кроме капитана в воротах Узбекистана расписались Нуну Мендеш (прямым ударом со штрафного) и Рафаэл Леау. Еще один мяч в собственные ворота срезал голкипер соперников Абдувахид Нематов.

Турнирное положение в группе K

Благодаря этой победе подопечные Роберто Мартинеса сумели реабилитироваться за сенсационную ничью из ДР Конго в первом туре (1:1) и захватили промежуточное лидерство в квартете.