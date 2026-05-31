Усі у захваті від Марти: легенди тенісу в шоці після знищення Свьонтек на Ролан Гаррос

"Вона робить добре абсолютно все"

Легендарна американська тенісистка, експертка Eurosport Кріс Еверт не приховувала свого захоплення діями української спортсменки на корті. Вона відзначила колосальний прогрес у грі нашої тенісистки.

"Вау. Великі перемоги Марти продовжуються, і її впевненість має стрімко зростати. У Костюк тепер абсолютно універсальна гра по всьому корту. Ви більше не можете виїхати на її помилках чи слабкій грі з льоту", - зазначає Еверт.

На думку експертки, Марта повністю адаптувала свій стиль під будь-які умови. Вона робить добре абсолютно все, продемонструвавши завершену, цілісну гру на будь-якому покритті, а не тільки на ґрунті. Велику роль у цьому зіграли психологічна стійкість та високий тенісний IQ.

Водночас Кріс Еверт вважає, що для Іги Свьонтек ця поразка оголила серйозні проблеми, які новий тренерський штаб ще просто не встиг виправити.

"Для Іги це повернення до креслярської дошки. Їй треба розібратися зі своїм стилем: спростити дії, прибрати помилки, можливо, підсилити подачу і почуватися комфортніше під час виходів до сітки", - резюмувала легенда тенісу.

Еверт додала, що виліт топ-сіяних на Ролан Гаррос лише підтверджує неймовірну глибину жіночого туру – суперниці більше нікого не бояться.

"У Марти колосальна віра в себе"

Колишня друга ракетка світу та аналітик Eurosport Алекс Корретха звернув увагу на тактичну сміливість українки, яка шокувала суперницю.

"Марта вигравала очки майже на 60% других подач Свьонтек. Вона сміливо виходила до сітки – і взагалі диктувала умови та домінувала в на корті", - наголосив Корретха.

Експерт підкреслив, що Костюк ідеально прорахувала план на гру. Вона точно знала, що потрібно робити, і хоча раніше не вигравала у Свьонтек жодного сету, сьогодні перемогла у двох партіях поспіль.

Корретха виділив не лише технічні аспекти, а й шалений кураж українки.

"Головне – це її колосальна віра в себе. Вона дійсно відчувала, що все складеться на її користь", - заявив експерт.

