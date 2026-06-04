ua en ru
Чт, 04 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Спорт »

Україна проти чемпіонів світу: "синьо-жовті" за крок від історичного "золота" на Євро-2026

19:07 04.06.2026 Чт
3 хв
Де дивитися вогняну битву за титул у мініфутболі проти Азербайджану
aimg Андрій Костенко
Україна проти чемпіонів світу: "синьо-жовті" за крок від історичного "золота" на Євро-2026 Збірна України з мініфутболу (фото: emfeuro.eu)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

Сьогодні, 4 червня, о 21:30 за київським часом національна збірна України з мініфутболу проведе найважливіший матч у своїй історії. На майданчику "Тіпос Арена" у словацькій Братиславі "синьо-жовті" зійдуться в битві за титул чемпіона Європи-2026 проти команди Азербайджану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Читайте також: Понад 5000 на трибунах: збірна України вперше за час війни зустрілася з уболівальниками

Шлях до фіналу

Підопічні Олександра Бондаря продемонстрували вражаючу стабільність на турнірній дистанції. Груповий етап українці завершили на першому місці в квартеті C з 7 очками. Бельгійців наша команда здолала з рахунком 4:0. У наступному турі українці перемогли Туреччину (3:2), а в заключному матчі групового раунду зіграли внічию з Сербією (1:1).

У раундах на виліт "синьо-жовті" лише додавали в потужності:

  • 1/8 фіналу: Україна – Португалія – 3:1
  • 1/4 фіналу: Україна – Грузія – 4:0
  • 1/2 фіналу: Україна – Угорщина – 5:1

Для збірної України це перший в історії вихід до фіналу ЧЄ під егідою EMF (Європейської федерації мініфутболу).

Історія виступів України на ЧЄ

Поточний турнір у Словаччині є особливим для нашої команди, адже раніше "синьо-жовті" ніколи не підбиралися так близько до трофея.

Шоста спроба: Збірна України виступає на чемпіонаті Європи з мініфутболу вже вшосте у своїй історії.

Хронологія турніру: До 2018 року континентальна першість проходила щорічно, після чого відбулася чотирирічна перерва. Починаючи з 2022 року, змагання проводяться кожні два роки.

Дебют та домашнє Євро: Українська команда вперше спробувала свої сили на ЧЄ у 2016 році. Вже за два роки, у 2018-му, Україна стала господаркою турніру – матчі приймав Київ.

Попередній рекорд: Саме на домашньому Євро-2018 у Києві збірна показала свій досі найкращий результат, дійшовши до стадії чвертьфіналу.

Україна проти чемпіонів світу: &quot;синьо-жовті&quot; за крок від історичного &quot;золота&quot; на Євро-2026

Збірна України у півфіналі Євро-2026 проти Угорщини (фото: instagram.com/uaminifootball)

Битва проти чемпіонів світу

У фіналі українцям протистоятиме збірна Азербайджану – чинний чемпіон світу. Свою путівку до вирішального матчу Євро азербайджанці вибороли у драматичному поєдинку, здолавши непоступливу Сербію в серії післяматчевих пенальті (1:1 – в основний час, 3:1 – по пенальті).

Востаннє турнірні шляхи України та Азербайджану перетиналися відносно нещодавно – у квітні 2025 року в межах Ліги націй. Тоді команди видали вогняний матч, який завершився бойовою нічиєю – 2:2.

Де дивитися фінал

Пряма відеотрансляція вирішального поєдинку Україна – Азербайджан буде доступна в Україні на платформі Kyivstar TV. Стартовий свисток пролунає о 21:30.

"Лікнеп" для вболівальника: що таке мініфутбол

Варто розрізняти цей вид спорту з традиційним паркетним футзалом. Щоб краще розуміти гру, яка відбудеться сьогодні ввечері, зверніть увагу на головні відмінності в правилах.

  • Покриття та майданчик: У мініфутболі грають на полі розміром до 50 м завдовжки та до 30 м завширшки на штучній траві (а не на гладкому зальному паркеті).
  • Формат команд: На відміну від футзального формату 5 на 5, у мініфутболі команди змагаються у складі 6 на 6 (5 польових гравців та воротар).
  • М'яч: Гра ведеться стандартним футбольним м'ячем (5-й розмір) із класичним високим відскоком, тоді як у футзалі грають меншим і важчим м'ячем, який майже не пружинить.
  • Аути: М'яч з бокової лінії вводять руками з-за голови, точнісінько як у великому футболі. Нагадаємо, у футзалі аути розігрують ногами.

Також мініфутбол не варто плутати із соккою (Socca) – це ще один різновид гри 6 на 6 на траві, але зі своїми специфічними правилами (наприклад, виконанням булітів замість пенальті) та окремою федерацією.

Раніше ми розповіли про революційний м'яч, яким гратимуть в УПЛ у наступному сезоні.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Футбол Збірна України
Новини
Україна запропонувала Німеччині "ракетний бартер" задля Patriot, - Bloomberg
Україна запропонувала Німеччині "ракетний бартер" задля Patriot, - Bloomberg
Аналітика
Новий податок для банків: наповнення держбюджету чи ризик для економіки України
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Новий податок для банків: наповнення держбюджету чи ризик для економіки України