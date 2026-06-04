Україна проти чемпіонів світу: "синьо-жовті" за крок від історичного "золота" на Євро-2026
Сьогодні, 4 червня, о 21:30 за київським часом національна збірна України з мініфутболу проведе найважливіший матч у своїй історії. На майданчику "Тіпос Арена" у словацькій Братиславі "синьо-жовті" зійдуться в битві за титул чемпіона Європи-2026 проти команди Азербайджану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
Шлях до фіналу
Підопічні Олександра Бондаря продемонстрували вражаючу стабільність на турнірній дистанції. Груповий етап українці завершили на першому місці в квартеті C з 7 очками. Бельгійців наша команда здолала з рахунком 4:0. У наступному турі українці перемогли Туреччину (3:2), а в заключному матчі групового раунду зіграли внічию з Сербією (1:1).
У раундах на виліт "синьо-жовті" лише додавали в потужності:
- 1/8 фіналу: Україна – Португалія – 3:1
- 1/4 фіналу: Україна – Грузія – 4:0
- 1/2 фіналу: Україна – Угорщина – 5:1
Для збірної України це перший в історії вихід до фіналу ЧЄ під егідою EMF (Європейської федерації мініфутболу).
Історія виступів України на ЧЄ
Поточний турнір у Словаччині є особливим для нашої команди, адже раніше "синьо-жовті" ніколи не підбиралися так близько до трофея.
Шоста спроба: Збірна України виступає на чемпіонаті Європи з мініфутболу вже вшосте у своїй історії.
Хронологія турніру: До 2018 року континентальна першість проходила щорічно, після чого відбулася чотирирічна перерва. Починаючи з 2022 року, змагання проводяться кожні два роки.
Дебют та домашнє Євро: Українська команда вперше спробувала свої сили на ЧЄ у 2016 році. Вже за два роки, у 2018-му, Україна стала господаркою турніру – матчі приймав Київ.
Попередній рекорд: Саме на домашньому Євро-2018 у Києві збірна показала свій досі найкращий результат, дійшовши до стадії чвертьфіналу.
Збірна України у півфіналі Євро-2026 проти Угорщини (фото: instagram.com/uaminifootball)
Битва проти чемпіонів світу
У фіналі українцям протистоятиме збірна Азербайджану – чинний чемпіон світу. Свою путівку до вирішального матчу Євро азербайджанці вибороли у драматичному поєдинку, здолавши непоступливу Сербію в серії післяматчевих пенальті (1:1 – в основний час, 3:1 – по пенальті).
Востаннє турнірні шляхи України та Азербайджану перетиналися відносно нещодавно – у квітні 2025 року в межах Ліги націй. Тоді команди видали вогняний матч, який завершився бойовою нічиєю – 2:2.
Де дивитися фінал
Пряма відеотрансляція вирішального поєдинку Україна – Азербайджан буде доступна в Україні на платформі Kyivstar TV. Стартовий свисток пролунає о 21:30.
"Лікнеп" для вболівальника: що таке мініфутбол
Варто розрізняти цей вид спорту з традиційним паркетним футзалом. Щоб краще розуміти гру, яка відбудеться сьогодні ввечері, зверніть увагу на головні відмінності в правилах.
- Покриття та майданчик: У мініфутболі грають на полі розміром до 50 м завдовжки та до 30 м завширшки на штучній траві (а не на гладкому зальному паркеті).
- Формат команд: На відміну від футзального формату 5 на 5, у мініфутболі команди змагаються у складі 6 на 6 (5 польових гравців та воротар).
- М'яч: Гра ведеться стандартним футбольним м'ячем (5-й розмір) із класичним високим відскоком, тоді як у футзалі грають меншим і важчим м'ячем, який майже не пружинить.
- Аути: М'яч з бокової лінії вводять руками з-за голови, точнісінько як у великому футболі. Нагадаємо, у футзалі аути розігрують ногами.
Також мініфутбол не варто плутати із соккою (Socca) – це ще один різновид гри 6 на 6 на траві, але зі своїми специфічними правилами (наприклад, виконанням булітів замість пенальті) та окремою федерацією.
Раніше ми розповіли про революційний м'яч, яким гратимуть в УПЛ у наступному сезоні.