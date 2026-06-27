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"Це вже сталося, потрібно грати": Снігур – про матч зі Світоліною

13:49 27.06.2026 Сб
2 хв
Вімблдон-2026 розпочнеться з українського дербі: жереб звів двох наших представниць вже у першому раунді
aimg Данило Вереітін
"Це вже сталося, потрібно грати": Снігур – про матч зі Світоліною Дар'я Снігур отримала складну суперницю у першому раунді (фото: Getty Images)
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У першому раунді Вімблдону Дар'я Снігур зіграє з найкращою тенісисткою України в рейтингу WTA – Еліна Світоліна посідає 8 місце в рейтингу.

Дар'я Снігур ексклюзивно для РБК-Україна поділилася думками стосовно прийдешнього матчу.

Станом на зараз 24-річна українка посідає 78 позицію у світовому рейтингу. Снігур визнає: жереб не є легким і вона налаштовується на важке протистояння із першою ракеткою України.

"Жереб дійсно важкий, враховуючи що це гравчиня з топ-10. Але це вже сталося, тому потрібно виходити і грати. Хоч я розумію, що матч буде важкий для мене", – сказала Снігур.

Як Дар'я Снігур грала цього сезону

В останніх турнірах на трав'яному покритті Снігур провела по три матчі. У нідерландському Хертонгенбосі українка в двох партіях обіграла Паулу Бадосу (6:1, 7:6) та Панну Удварді (6:4, 3:6, 6:4). Однак у чвертьфіналі поступилася майбутній переможниці турніру Робін Монтгомері (4:6, 4:6).

На турнірі в Істборні Снігур пройшла перші два раунди кваліфікації, здобувши перемоги над Софією Кенін (6:3, 6:1) та Петрою Марцинко (6:4, 6:2). Однак у фіналі кваліфікації поступилася іншій українці – Ангеліні Калініній (6:7, 5:7).

Травма Світоліної

Еліна Світоліна знялася з турніру у Бад-Гомбурзі через ушкодження. Утім, сама спортсменка зазначила, що їй потрібно було кілька днів спокою перед стартом Вімблдону і ушкодження не є критичним.

Перед цим Еліна відіграла на турнірі WTA 500 у Берліні: вона перемогла Анну Калінську та Єву Лис, але в 1/4 фіналу зазнала поразки від Александри Еали з Філіппін.

Раніше ми розповідали про жереб Вімблдону: окрім пари Світоліна – Снігур, визначилися суперниці ще п'ятьох українок на цьому турнірі.

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