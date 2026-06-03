Це був провал: Шовковський відверто розповів, чому гнобив Пономаренка у запасі

Проблема із вагою

За словами Олександра Шовковського, однією з головних причин відсутності ігрової практики у молодого нападника стали проблеми з фізичними кондиціями. Тренерський штаб ретельно стежив за станом футболіста, однак його форма не дозволяла розраховувати на місце на полі.

"Проблема із зайвою вагою дійсно в нього є. Він має себе контролювати. До речі, це важливо. Тому що коли тобі 20 років, це набагато простіше. А коли тобі вже буде за 25-26 років – це буде велика його проблема. Йому треба буде контролювати майже все навколо себе. Тим більше якщо, я так розумію, в нього ще, можливо, генетично є до цього схильність", - підкреслив екс-головний тренер.

Шовковський також пригадав постійні розмови з Ігорем Костюком (тодішнім тренером команди U-19), який просив залишати нападника в юнацькій команді, аби той мав постійний ігровий тонус, оскільки в першій команді "Динамо" розраховувати на це не міг.

Провал на тренуваннях

Окрім зайвої ваги, Пономаренко абсолютно не вражав тренерський штаб під час щоденної роботи. Сучасна система відстеження ТТД та фізичної активності продемонструвала, що юний бомбардир серйозно недопрацьовував у порівнянні з партнерами по команді.

За словами тренера, Матвій просто не був переконливим на тренуваннях, де фіксувався кожен метр, пульс та інтенсивність.

Цифрові показники інтенсивності дій Пономаренка були одними з найнижчих у команді. Через це тренерський штаб робив ставку на Едуардо Герреро, а в останній момент трансферного вікна підписав у атаку Владислава Бленуце.

За каденції Шовковського у поточному сезоні Пономаренко відіграв лише 8 зустрічей, не відзначившись жодною корисною дією.

Переродження після зміни тренера

Ситуація для гравця кардинально змінилася восени минулого року, коли після відставки Шовковського "Динамо" очолив Ігор Костюк.

Отримавши довіру та постійне місце на вістрі атаки у дорослій команді, Пономаренко видав феноменальну другу частину сезону, забиваючи практично в кожному поєдинку.

Загалом у сезоні-2025/26 Матвій провів 23 матчі за киян у всіх турнірах та забив 16 голів. При цьому 13 м'ячів (у 15-ти зустрічах) припали на поєдинки української Прем'єр-ліги, що дозволило 20-річному нападнику завоювати титул найкращого бомбардира УПЛ.

Не поспішати з дифірамбами

Проте Шовковський закликає не поспішати надмірно вихваляти молодого нападника.

"Показником для Пономаренка буде наступний сезон. Тому що перше – на емоціях, на вдалих діях, коли все йде. Чи не був це просто сплеск якихось позитивних емоцій? Ти ніколи не піднімешся до рівня своїх очікувань. Ти завжди впадеш до рівня своєї готовності. Те, як ти відпрацьовуєш у тренувальному процесі, те, як ти функціонально і технічно готовий - це і є квінтесенція результату", - резюмував фахівець.