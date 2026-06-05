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Світоліна й Костюк у чемпіонській гонці WTA: хто проходить у Підсумковий турнір прямо зараз

14:19 05.06.2026 Пт
2 хв
Дві перші ракетки України закріпилися у рейтингу найкращих тенісисток сезону
aimg Андрій Костенко
Світоліна й Костюк у чемпіонській гонці WTA: хто проходить у Підсумковий турнір прямо зараз Еліна Світоліна та Марта Костюк (фото: ФТУ)
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Дві перші ракетки України, Еліна Світоліна та Марта Костюк, наразі перебувають у першій вісімці чемпіонської гонки WTA. Позиції наших спортсменок залишаться незмінними незалежно від результату фінального матчу Ролан Гаррос.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оновлені дані Жіночої тенісної асоціації.

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На яких місцях українки

Еліна Світоліна (WTA 7), діставшись чвертьфіналу французького мейджора, вийшла на 4-й рядок у чемпіонській гонці. Натомість Марта Костюк (WTA 15) піднялася на 7-ме місце завдяки виходу до півфіналу.

Чемпіонська гонка – це щорічний рейтинг, який ведеться з самого початку сезону і відображає успішність гравців у поточному календарному році. Вісім найкращих тенісисток за підсумками цих перегонів отримують прямі путівки на престижний Підсумковий турнір WTA, який традиційно проводиться у листопаді.

Поточна вісімка відбору на Підсумковий турнір станом на 5 червня має такий вигляд:

  1. Аріна Соболенко – 4510 очок
  2. Єлена Рибакіна (Казахстан) – 4388
  3. Мірра Андрєєва – 4228
  4. Еліна Світоліна (Україна) – 3890
  5. Джессіка Пегула (США) – 3195
  6. Коко Гофф (США) – 2703
  7. Марта Костюк (Україна) – 2495
  8. Кароліна Мухова (Чехія) – 2410

Серед інших тенісисток найближче до прохідної зони підібралися канадійка Вікторія Мбоко (2392 очки) та румунка Сорана Кирстя (1855).

Пріоритети Світоліної

Для Еліни Підсумковий турнір – добре знайоме змагання, адже українка вже ставала його переможницею у 2018 році. А у 2019-му – грала у фіналі. Загалом Світоліна брала участь у WTA Finals три рази (у 2017-му – не вийшла з групи).

Попри високу позицію в рейтингу, перша ракетка України зазначає, що зараз її команда фокусується не на цифрах, а на загальному стані.

"Ми з Енді (Ендрю Беттлс – тренер) говорили про це після турніру в Маямі. Він сказав, що я вже тоді набрала достатньо очок. Навіть якби до Ролан Гаррос я не виграла жодного матчу, то все одно залишалася б у боротьбі за топ-8 сезону. Більше того – здається, такої кількості очок на цьому відрізку сезону я раніше взагалі не набирала. Тому зараз ми не заглядаємо в таблицю Finals, а фокусуємося на хорошому самопочутті — і фізичному, і ментальному", – зазначила Світоліна в інтерв'ю виданню "Чемпіон".

Щодо Марти Костюк, вона до топ-8 гравчинь сезону ще не потрапляла жодного разу. І зараз має чудову нагоду вперше зіграти у компанії елітних суперниць.

Раніше ще двоє українців отримали шанс зіграти на Вімблдоні-2026.

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