Стародубцева у кроці від вильоту здійснила суперкамбек в Англії. Хто став жертвою?

Тригодинний марафон та історичний рекорд українки

У поєдинку першого раунду 59-та ракетка світу у надпринциповому та виснажливому стилі здолала представницю Австралії Маю Джойнт (WTA 53), продемонструвавши неймовірний характер після невдалого старту зустрічі.

Матч проти австралійки, з якою Стародубцева до цього жодного разу не зустрічалася на кортах, перетворився на справжню трилер-драму, що тривала 3 години і 21 хвилину.

Вже у першій партії Джойнт захопила ініціативу й повела з рахунком 4:1. Юлія зуміла ліквідувати це відставання та перевести сет на тай-брейк, де все ж у затяжній боротьбі поступилася - 6:7 (8:10).

Другий сет розвивався за схожим нервовим сценарієм. Попри стартове лідерство Стародубцевої (2:0), австралійка перехопила ініціативу й за крок до перемоги вела 5:3.

Проте саме в цей критичний момент українка увімкнула максимум: вона видала вражаючу серію, вигравши 7 геймів поспіль, що дозволило не лише закрити другу партію на свою користь (7:5), а й забезпечити комфортний заділ у вирішальному сеті.

У третій партії австралійська тенісистка спробувала відігратися і зрівняла рахунок до 4:4. Проте в десятому геймі на подачі суперниці Стародубцева реалізувала вирішальний брейкпоінт і закрила матч загальною перемогою.

Протягом гри Юлія припустилася двох подвійних помилок та реалізувала 7 брейків із 5 брейкпоінтів у суперниці. Цей успіх став для неї особистим рекордом на кортах Ноттінгема, адже торік вона вибула з основної сітки вже у першому колі.

У наступному раунді змагань на українку чекає серйозне випробування — поєдинок проти третьої сіяної турніру, 25-ї ракетки світу Емми Наварро зі Сполучених Штатів.

Що з іншими українками на кортах Європи

Окрім Стародубцевої, в основній сітці Lexus Nottingham Open виступить ще одна представниця України - Даяна Ястремська (WTA 50). Одеситка, яка є чинною фіналісткою цих змагань, розпочне свій шлях у вівторок, 16 червня, матчем проти француженки Лоїс Буассон.

Водночас на престижному турнірі WTA 500 в Берліні українське представництво зазнало втрат. Ангеліна Калініна зупинилася за крок від основної сітки, поступившись у фіналі кваліфікації француженці Діан Паррі у двох сетах - 4:6, 5:7.

Таким чином, єдиною представницею України в Німеччині залишилася Еліна Світоліна, яка відібралася напряму завдяки рейтингу. Свій стартовий поєдинок у Берліні вона проведе 16 червня проти "нейтральної" тенісистки Анни Калінської.