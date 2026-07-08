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Швейцарія у серії пенальті обіграла Колумбію: відомі всі чвертьфіналісти ЧС-2026

09:59 08.07.2026 Ср
2 хв
Перший чвертьфінал за 72 роки! Як європейці вирвали перемогу по пенальті та з ким зіграють в 1/4 фіналу ЧС
aimg Катерина Урсатій
Чемпіонат світу з футболу 2026 (фото: Getty Images)

На чемпіонаті світу-2026 з футболу офіційно завершилася стадія 1/8 фіналу. Останні дві путівки до наступного раунду здобули збірні Аргентини та Швейцарії, які сформували фінальну вісімку найкращих команд планети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію матчу на Megogo.

Драма на 120 хвилин та історичний прорив європейців

Останній ігровий день раунду розпочався з неймовірного поєдинку Аргентини проти Єгипту. Чинні чемпіони світу горіли по ходу зустрічі з рахунком 0:2, проте зуміли здійснити вольовий камбек і вирвали перемогу - 3:2.

Останнього ж учасника чвертьфіналу визначали Швейцарія та Колумбія. Обидві збірні до цього підійшли в однаковому статусі: виграли свої групи з ідентичними показниками (дві перемоги, одна нічия), а в 1/16 фіналу залишили ворота "сухими" (Швейцарія пройшла Алжир 2:0, а Колумбія мінімально здолала Гану 1:0).

Очна битва виявилася максимально обережною. У першому таймі Грегор Кобель та Каміло Варгас майже не мали роботи. По перерві Соу та Рідер змарнували перспективну атаку швейцарців, відправивши м'яч повз стійку, і гра перейшла в овертайм.

Лише там команди розкрилися, адже колумбієць Лукумі струсонув поперечину, а швейцарець Амдуні не переграв воротаря у ближньому бою.

У підсумку - 0:0, і долю квитка вирішувала серія пенальті. Швейцарці схибили лише раз, тоді як колумбієць Девісон Санчес влучив у поперечину, а удар Кучо Ернандеса чітко взяв Кобель.

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Перемога Швейцарії в лотереї (4:3) дозволила їм вийти в 1/4 фіналу вперше за 72 роки - востаннє таке було на домашньому ЧС-1954. До цього команда п'ять разів поспіль вилітала саме на стадії 1/8 фіналу, зокрема у 2006 році від України.

Розклад чвертьфінальних матчів ЧС-2026

Таким чином, до вісімки найкращих увійшли Аргентина, Франція, Норвегія, Англія, Бельгія, Іспанія, Марокко та Швейцарія. Матчі цієї стадії розпочнуться вже у четвер.

  • Четвер, 9 липня, 23:00: Франція - Марокко
  • П'ятниця, 10 липня, 22:00: Іспанія - Бельгія
  • Неділя, 12 липня, 00:00: Норвегія - Англія
  • Неділя, 12 липня, 04:00: Аргентина - Швейцарія (час вказано за київським часом)

Раніше ми розповіли, як Іран дошкульно висміяв фіаско США на ЧС-2026.

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