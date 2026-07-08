Швейцарія у серії пенальті обіграла Колумбію: відомі всі чвертьфіналісти ЧС-2026

Драма на 120 хвилин та історичний прорив європейців

Останній ігровий день раунду розпочався з неймовірного поєдинку Аргентини проти Єгипту. Чинні чемпіони світу горіли по ходу зустрічі з рахунком 0:2, проте зуміли здійснити вольовий камбек і вирвали перемогу - 3:2.

Останнього ж учасника чвертьфіналу визначали Швейцарія та Колумбія. Обидві збірні до цього підійшли в однаковому статусі: виграли свої групи з ідентичними показниками (дві перемоги, одна нічия), а в 1/16 фіналу залишили ворота "сухими" (Швейцарія пройшла Алжир 2:0, а Колумбія мінімально здолала Гану 1:0).

Очна битва виявилася максимально обережною. У першому таймі Грегор Кобель та Каміло Варгас майже не мали роботи. По перерві Соу та Рідер змарнували перспективну атаку швейцарців, відправивши м'яч повз стійку, і гра перейшла в овертайм.

Лише там команди розкрилися, адже колумбієць Лукумі струсонув поперечину, а швейцарець Амдуні не переграв воротаря у ближньому бою.

У підсумку - 0:0, і долю квитка вирішувала серія пенальті. Швейцарці схибили лише раз, тоді як колумбієць Девісон Санчес влучив у поперечину, а удар Кучо Ернандеса чітко взяв Кобель.

Перемога Швейцарії в лотереї (4:3) дозволила їм вийти в 1/4 фіналу вперше за 72 роки - востаннє таке було на домашньому ЧС-1954. До цього команда п'ять разів поспіль вилітала саме на стадії 1/8 фіналу, зокрема у 2006 році від України.

Розклад чвертьфінальних матчів ЧС-2026

Таким чином, до вісімки найкращих увійшли Аргентина, Франція, Норвегія, Англія, Бельгія, Іспанія, Марокко та Швейцарія. Матчі цієї стадії розпочнуться вже у четвер.