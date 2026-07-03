Роналду встановив нові рекорди, Модріч – допоміг: досягнення легенд на чемпіонаті світу-2026

Матч 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 між збірними Португалії та Хорватії увійшов у історію світового футболу завдяки унікальним досягненням лідерів команд. Кріштіану Роналду та Лука Модріч переписали рекорди Мундіалів, які трималися десятиліттями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статистичні дані Opta.
З'явившись у стартовому складі своєї команди на поєдинок з хорватами, Роналду офіційно став найстаршим футболістом в історії плей-офф чемпіонатів світу. На момент гри португальському нападнику виповнився 41 рік і 147 днів.
Цим досягненням Кріштіану побив рекорд легендарного англійського голкіпера Пітера Шилтона, який тримався з ЧС-1990 (тоді воротар зіграв у матчі на виліт у віці 40 років і 292 дні). Крім того, Роналду став найстаршим футболістом, який коли-небудь отримував нагороду "Гравець матчу" (Player of the Match) у плей-офф світових першостей.
Кріштіану Роналду та Лука Модріч (фото: x.com/FIFAWorldCup)
Не менш епічним став вихід на поле легенди хорватської збірної Луки Модріча. Півзахисник відіграв поєдинок у віці 40 років і 296 днів.
Завдяки цьому Модріч також випередив Шилтона і став другим найстаршим гравцем в історії матчів на виліт на ЧС.
Крім того, поєдинок Португалія – Хорватія став першим у історії чемпіонатів світу, коли на полі в рамках одного протистояння плей-офф зійшлися одразу два польові футболісти віком понад 40 років.
Реалізований пенальті у другому таймі дозволив Роналду підкорити ще кілька статистичних вершин:
Цей мундіаль стане останнім великим турніром у кар'єрі 41-річного нападника у складі національної збірної. Оскільки Португалія пройшла далі, Кріштіану матиме шанс оновити власні ж вікові рекорди в 1/8 фіналу проти Іспанії, який відбудеться 6 липня.
Раніше ШІ назвав головних фаворитів на "золото" ЧС-2026 перед стартом плей-офф.