Без права на помилку: що чекає на "Динамо" в разі поразки від "Університаті"

Якщо "Динамо" програє

Головне наразі – остаточного вильоту з єврокубків не станеться. Але репутаційний удар буде дуже значним.

Якщо кияни поступяться румунському віце-чемпіону, вони "понизяться у класі" – перебазуються у другий кваліфікаційний раунд Ліги конференцій (третій за рангом турнір Європи).

Там на "біло-синіх" уже чекає норвезький "Бранн". Ігри пройдуть 23 та 30 липня. Поразка від норвежців остаточно викреслить киян із списку учасників континентальних турнірів. Такий же вирок чекає на підопічних Ігоря Костюка і в разі невдачі в одному з наступних раундах відбору. Щоб потрапити до основного турніру ЛК – треба буде пройти загалом трьох суперників.

Якщо "Динамо" виграє

У разі перемоги в Румунії (з будь-яким рахунком в основний час, екстратаймах чи по пенальті) кияни продовжують боротьбу в ЛЄ.

Вони вийдуть до другого відбірного раунду турніру, де зустрінуться з грецьким ПАОКом (матчі також 23 та 30 липня). Це значно серйозніший опонент, але й статус турніру залишається вищим.

Щоб потрапити до основного раунду ЛЄ треба буде також пройти ще трьох суперників. Правда, тут існуватиме право другого шансу – у разі поразки на будь-якому рівні кваліфікації, кияни не вилетять з євротурнірів остаточно, а опустяться у ЛК.

Історичний антирекорд

Нинішній сезон вже увійшов в історію київського клубу зі знаком мінус. Матч 9 липня став найбільш раннім офіційним стартом "Динамо" у європейських кубках.

Раніше у середині липня кияни зазвичай проводили лише товариські матчі на зборах. Тепер же доводиться грати офіційні ігри на виліт та пробивати шлях до основних турнірів із самих низин кваліфікації.

Зазначимо, що вина у цьому не лише "Динамо", а й усіх представників УПЛ в Європі в останні сезони. Невдалі виступи призвели до низької позиції України в Таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Найгірші сезони киян у єврокубках

Якщо "Динамо" примудриться програти "Університаті", поточний сезон ризикує увійти до топ-3 найганебніших сторінок клубу в Європі.

Згадуючи результати "біло-синіх" у ХХІ столітті, найгіршим можна вважати сезон-2005/06. Тоді "Динамо" під керівництвом Леоніда Буряка припинило виступи після першого ж суперника – вилетіло у 2-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів від напівпрофесіонального швейцарського "Туна" (2:2, 0:1).

Також згадується кампанія-2023/24, коли кияни під керівництвом Мірчі Луческу примудрилися не вийти у груповий етап жодного з турнірів. У плей-офф кваліфікації Ліги конференцій вони програли турецькому "Бешикташу" (2:3, 0:1) та уперше за 18 років залишився без єврокубкової осені.