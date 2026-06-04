Понад 5000 на трибунах: збірна України вперше за час війни зустрілася з уболівальниками (фото та відео)

Аншлаг на "Скіфі" та емоції Мальдери

Головною локацією для довгоочікуваної зустрічі став львівський стадіон "Скіф", трибуни якого зібрали понад 5000 пальних уболівальників. Спершу глядачі мали змогу спостерігати за робочим процесом та тренувальними вправами підопічних Андреа Мальдери. Одразу після завершення спортивної частини розпочалося безпосереднє спілкування команди з публікою.

Головний тренер збірної Андреа Мальдера, звертаючись до трибун під час відкриття основної програми вечора, не приховував емоцій:

"Це дуже сильна емоція. Ми беремо приклад з вас. Якщо ми візьмемо від вас хоча б 10% тих емоцій, які ви нам даєте, – ми виграємо абсолютно всі матчі. Дякуємо всім!", - сказав наставник команди.

Шоу-програма та інтерактив із зірками

Щоб надолужити роки розлуки, спричиненої війною, для вболівальників підготували насичену розважальну програму, де кожен міг відчути себе частиною команди. Прямо на футбольному полі розгорнулися справжні інтерактиви:

Запеклі пенальті-батли між гравцями та фанатами;

Тематичні квізи та вікторини між футболістами й трибунами із розіграшем безлічі призів;

Прямий діалог, під час якого вболівальники могли поставити зіркам будь-які запитання;

Наймасштабніша автограф-сесія.

Символ подяки кожному українцю

В УАФ наголосили, що тренувальний збір та вечір у Львові – це насамперед щира подяка кожному громадянину України, який підтримує команду на відстані.

"Збірна поки не може провести велику гру на рідному стадіоні, але цього вечора ми подарували одне одному головне – відчуття, що ми разом. Свою енергію, відкритість і впевненість. Попереду в нас ще багато перемог. І ми обов'язково святкуватимемо їх удома", - підсумували в асоціації.

Нагадаємо, що збірна України у дебютному матчі під керуванням Андреа Мальдери впевнено переграла команду Польщі у Вроцлаві (2:0).

Наступний товариський матч наша команда проведе із Данією в неділю, 7 червня. Виїзна зустріч в Оденсе розпочнеться о 19:30 за київським часом.