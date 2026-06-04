Более 5000 на трибунах: сборная Украины впервые за время войны встретилась с болельщиками (фото и видео)

Национальная сборная Украины по футболу, которая из-за ограничений по безопасности лишена возможности играть официальные международные матчи на родной земле, впервые с начала полномасштабного вторжения провела большую встречу со своими болельщиками. Открытая тренировка во Львове стала уникальной возможностью для живого общения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола (УАФ).
Главной локацией для долгожданной встречи стал львовский стадион "Скиф", трибуны которого собрали более 5000 горячих болельщиков. Сначала зрители имели возможность наблюдать за рабочим процессом и тренировочными упражнениями подопечных Андреа Мальдеры. Сразу после завершения спортивной части началось непосредственное общение команды с публикой.
Главный тренер сборной Андреа Мальдера, обращаясь к трибунам во время открытия основной программы вечера, не скрывал эмоций:
"Это очень сильная эмоция. Мы берем пример с вас. Если мы возьмем от вас хотя бы 10% тех эмоций, которые вы нам даете, - мы выиграем абсолютно все матчи. Спасибо всем!", - сказал наставник команды.
Чтобы наверстать годы разлуки, вызванной войной, для болельщиков подготовили насыщенную развлекательную программу, где каждый мог почувствовать себя частью команды. Прямо на футбольном поле развернулись настоящие интерактивы:
В УАФ отметили, что тренировочный сбор и вечер во Львове - это прежде всего искренняя благодарность каждому гражданину Украины, который поддерживает команду на расстоянии.
"Сборная пока не может провести большую игру на родном стадионе, но в этот вечер мы подарили друг другу главное - ощущение, что мы вместе. Свою энергию, открытость и уверенность. Впереди у нас еще много побед. И мы обязательно будем праздновать их дома", - подытожили в ассоциации.
Напомним, что сборная Украины в дебютном матче под управлением Андреа Мальдеры уверенно переиграла команду Польши во Вроцлаве (2:0).
Следующий товарищеский матч наша команда проведет с Данией в воскресенье, 7 июня. Выездная встреча в Оденсе начнется в 19:30 по киевскому времени.
Ранее стало известно, что футболист сборной Украины подписал контракт с европейским чемпионом.