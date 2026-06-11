Пів мільйона від клубу-банкрута: екс-керівник "Ворскли" пішов війною на колишню команду в суді

Чого хоче Лисак

Загальна сума претензій колишнього топ-менеджера до полтавського клубу становить 573 117,30 гривні.

У межах судового процесу представниця позивача Тетяна Козир подала заяву про вжиття заходів забезпечення позову. Вона просила суд накласти арешт на квартиру, яка перебуває на балансі "Ворскли".

Проте головуюча суддя Київського райсуду Полтави Оксана Самсонова у задоволенні цієї заяви відмовила. В ухвалі від 4 червня зазначено, що сторона позивача не довела, як саме арешт нерухомості допоможе забезпечити виконання майбутнього рішення суду.

Чому позов поки "заморозили"

Сам позов про стягнення пів мільйона гривень суд також не став розглядати одразу, залишивши заяву без руху. Причиною став прозаїчний факт – колишній гендиректор не сплатив судовий збір, який становить 5 731,17 гривні.

Суд надав Лисаку тиждень для усунення цього недоліку та сплати квитанції. Якщо гроші не надійдуть, позовну заяву вважатимуть неподаною та повернуть автору. Якщо ж збір буде сплачено, процес отримає продовження.

Крах полтавського клубу

Нагадаємо, Олег Лисак, президент клубу Роман Черняк та ще ціла низка співробітників були звільнені з "Ворскли" 31 березня 2026 року після тотальної зміни керівництва.

Новим гендиректором став Максим Гарус, якого призначил арбітражний керівник, адже компанія-власник клубу (ТОВ "Неомінерали") перебуває у процедурі банкрутства.

Наразі флагман полтавського футболу переживає найчорніші часи в історії. За підсумками сезону-2025/26 команда посіла лише 14-те місце в Першій лізі (серед 16-ти учасників) та вже офіційно не отримала атестат на участь у професійних змаганнях на сезон-2026/27. Клуб також має сім трансферних банів, а сумарний борг перед кредиторами та футболістами сягає близько 3,5 мільйонів доларів.