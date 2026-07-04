Мессі та Салах творять історію: з ким зіграють фаворити у 1/8 фіналу ЧС-2026

Валідол для Мессі: Аргентина ледве здолала Кабо-Верде

Чинні чемпіони світу, збірна Аргентини, підходили до матчу проти Кабо-Верде у статусі беззаперечного фаворита. "Альбіселесте" утримували вражаючу серію без поразок у плей-оф з 2019 року. Проте «Сині акули» влаштували грандам справжнє пекло на полі.

Рахунок у грі відкрив Ліонель Мессі на 30-й хвилині після філігранного пасу від Лісандро Мартінеса. Завдяки цьому Аргентина переписала історію, ставши першою командою на ЧС, яка йшла на перерву лідером у 5 матчах плей-оф поспіль.

Проте в другому таймі Дерой Дуарте шокував фаворитів, зрівнявши рахунок, після чого гра перейшла в овертайми, де розпочався справжній трилер.

Уже на 92-й хвилині Лісандро Мартінес знову вивів Аргентину вперед, проте на табло невдовзі спалахнули цифри 2:2. За шість хвилин Сідні Лопес Кабрал, який є одноклубником українців Руслана Малиновського та Арсенія Батагова в турецькому "Трабзонспорі", розкішним ударом вдруге відновив паритет у зустрічі.

Вирішальний момент поєдинку стався на 111-й хвилині: Ліонель Мессі виконав філігранну подачу з кутового, Крістіан Ромеро завдав потужного удару, і м'яч рикошетом від захисника кабовердійців Діні Боржеса залетів у сітку.

ФІФА офіційно записала це взяття воріт як автогол, позбавивши Мессі історичного рекорду за асистами, але Аргентина втримала перемогу - 3:2.

Прагматична Колумбія: мінімальне взяття Гани

В іншому паралельному поєдинку збірна Колумбії здобула значно спокійнішу, але не менш важливу перемогу над національною командою Гани з рахунком 1:0.

Колумбійці зі стартового свистка забрали м'яч під свій контроль. Це вилилося в логічний гол уже на 14-й хвилині: Луїс Суарес виконав точний простріл з правого флангу, а Джон Аріас в один дотик ефектно переправив м'яч у протихід голкіперу Гани.

У другій половині зустрічі зірковий лідер колумбійців Луїс Діас подвоїв перевагу, проте арбітри скасували взяття воріт через положення поза грою.

Ганці намагалися організувати штурм наприкінці гри, але не змогли завдати жодного удару в площину воріт, запам'ятавшись лише грубощами та купою жовтих карток.

Історичний прорив Єгипту: Салах крокує далі через серію пенальті

Справжню сенсацію подарували збірні Єгипту та Австралії, які вперше в історії зустрілися в офіційному поєдинку. Матч тримав у напрузі вболівальників усі 120 хвилин.

Єгиптяни забили першими, вже на 13-й хвилині Емам Ашур замкнув навіс Каріма Хафеза. Австралія відігралася на 55-й хвилині завдяки курйозному автоголу захисника Єгипту Мохамеда Хані.

Наприкінці екстратайму Мохамед Салах міг принести перемогу своїй команді після розіграшу кутового, але австралійський голкіпер здійснив неймовірний сейв.

У лотереї післяматчевих 11-метрових ударів нерви виявилися міцнішими у єгиптян - 4:2. Це перша перемога Єгипту в плей-оф чемпіонатів світу в історії. Команда Салаха вперше з далекого 1934 року зіграє на такій високій стадії.

Підсумки 1/16 фіналу: сформовано всі пари 1/8 ЧС-2026

Здобувши важкі перемоги, Аргентина та Колумбія останніми заскочили у потяг наступного раунду, повністю укомплектувавши сітку турніру.

Всі поєдинки цієї стадії пройдуть з 4 по 7 липня. Нагадаємо, раніше ми писали про те, як Канада та Марокко готуються відкрити раунд плей-оф світової першості.

Повний розклад матчів 1/8 фіналу (за київським часом):