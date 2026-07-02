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Марта Костюк з камбеком обіграла росіянку та повторила свій рекорд на Вімблдоні

18:58 02.07.2026 Чт
2 хв
Марта оформила камбек проти кривдниці українки, здійснила 46 вінерів та повторила особистий рекорд
aimg Катерина Урсатій
Марта костюк (фото: Getty Imges)

Перша ракетка України Марта Костюк пробилася до третього раунду Вімблдона-2026. У надскладному трисетовому поєдинку другого кола українська тенісистка здобула вольову перемогу над "нейтральною" Анною Блінковою, помстившись за поразку іншої українки Юлії Стародубцевої на старті турніру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

46 вінерів та камбек: як Костюк ламала опір суперниці

Поєдинок проти Блінкової вилився у справжнє випробування на витривалість і тривав аж 2 години та 35 хвилин.

Матч пройшов у запеклій боротьбі, де Костюк продемонструвала фірмовий характер, зумівши перевернути хід зустрічі після невдалого старту.

У першому сеті Костюк розпочала впевнено та повела з рахунком 2:0, проте суперниця зуміла вирівняти гру і довести партію до тайбрейку. Там Марта знову володіла перевагою, але припустилася прикрих помилок наприкінці й віддала сет із рахунком 5:7 на тайбрейку.

Проте вже у другій партії українка миттєво увімкнула агресію, забрала три стартові гейми поспіль і, попри відчайдушний опір опонентки, з четвертого сетболу зрівняла рахунок у матчі - 6:3.

Вирішальний сет розпочався з програного гейму, але після цього 12-та сіяна Костюк видала божевільний ривок, вигравши п'ять геймів поспіль.

Марті не вдалося реалізувати перший матчпойнт на чужій подачі, але вже у дев'ятому геймі українка впевнено дотиснула "нейтральну" тенісистку.

Статистика матчу підтверджує тотальну домінацію українки в атаці: Костюк виконала 5 ейсів, тоді як у суперниці не було жодної подачі навиліт.

Крім того, Марта здійснила фантастичні 46 вінерів проти всього 11 у Блінкової. Загострити інтригу українці "допомогли" власні 59 невимушених помилок порівняно з 30 у опонентки, проте у вирішальні моменти клас киянки виявився вищим.

Інші українки на Вімблдоні-2026

Раніше в жіночому парному розряді Вімблдона-2026 відбулося гучне українське дербі, де Людмила Кіченок та Дезіре Кравчик влаштували тотальний погром Олександрі Олійниковій та Ренаті Сарасуа, віддавши суперницям лише один гейм за матч. Також справжній фурор в одиночній сітці створює Дар'я Снігур, яка вперше у своїй кар'єрі пробилася до третього раунду престижного трав'яного мейджора.

Раніше ми повідомили, на яких позиціях перебувають українки в оновленому рейтингу WTA.

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