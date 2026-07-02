Марта Костюк з камбеком обіграла росіянку та повторила свій рекорд на Вімблдоні

46 вінерів та камбек: як Костюк ламала опір суперниці

Поєдинок проти Блінкової вилився у справжнє випробування на витривалість і тривав аж 2 години та 35 хвилин.

Матч пройшов у запеклій боротьбі, де Костюк продемонструвала фірмовий характер, зумівши перевернути хід зустрічі після невдалого старту.

У першому сеті Костюк розпочала впевнено та повела з рахунком 2:0, проте суперниця зуміла вирівняти гру і довести партію до тайбрейку. Там Марта знову володіла перевагою, але припустилася прикрих помилок наприкінці й віддала сет із рахунком 5:7 на тайбрейку.

Проте вже у другій партії українка миттєво увімкнула агресію, забрала три стартові гейми поспіль і, попри відчайдушний опір опонентки, з четвертого сетболу зрівняла рахунок у матчі - 6:3.

Вирішальний сет розпочався з програного гейму, але після цього 12-та сіяна Костюк видала божевільний ривок, вигравши п'ять геймів поспіль.

Марті не вдалося реалізувати перший матчпойнт на чужій подачі, але вже у дев'ятому геймі українка впевнено дотиснула "нейтральну" тенісистку.

Статистика матчу підтверджує тотальну домінацію українки в атаці: Костюк виконала 5 ейсів, тоді як у суперниці не було жодної подачі навиліт.

Крім того, Марта здійснила фантастичні 46 вінерів проти всього 11 у Блінкової. Загострити інтригу українці "допомогли" власні 59 невимушених помилок порівняно з 30 у опонентки, проте у вирішальні моменти клас киянки виявився вищим.