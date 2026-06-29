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За крок від вильоту: Ястремська з божевільним камбеком дотиснула японку на Вімблдоні

22:30 29.06.2026 Пн
2 хв
Перша перемога України на Вімблдоні-2026 тримала в напрузі до кінця
aimg Катерина Урсатій
Даяна Ястремська (фото: Getty Images)

Українська тенісистка Даяна Ястремська успішно, хоч і не без надзусиль, стартувала в основній сітці Вімблдону-2026. У поєдинку першого раунду 26-річна одеситка вирвала перемогу в японської тенісистки Аої Іто, відігравши по ходу вирішального сету чотири матчболи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Нерви на тайбрейку та порятунок на межі вильоту

Даяна Ястремська (WTA 67) вп'яте у кар'єрі грає в основній сітці Вімблдону, де її особистим рекордом залишається четверте коло у 2019 році. Дебютна зустріч проти японки Аої Іто (WTA 228), з якою одеситка раніше ніколи не перетиналася на корті, затягнулася на виснажливі 2 години та 20 хвилин.

Стартовий сет розпочався з переваги Іто, яка повела в рахунку 1:3, проте українка швидко забрала три гейми поспіль і вирівняла становище. Зрештою доля партії вирішувалася на тайбрейку, де Ястремська просто знищила суперницю з рахунком 7:1.

У другому сеті Даяна вела 3:2, але японка перехопила ініціативу, виграла три гейми поспіль і з другої спроби закрила партію на свою користь - 4:6.

Вирішальний сет перетворився на справжній тенісний трилер. За рівної гри за рахунку 4:5 на користь Іто українська тенісистка опинилася за крок від катастрофи.

Проте Даяна проявила феноменальну стійкість: спочатку вона героїчно відіграла два матчболи на прийомі у дев'ятому геймі, а в наступному - ще два матчболи вже на власній подачі.

Повністю зламавши суперницю психологічно наприкінці поєдинку, Ястремська дотиснула опонентку та вирвала підсумкову перемогу.

У другому колі Вімблдону-2026 Ястремська зіграє з переможницею пари Джессіка Бузас Манейро (WTA 52, Іспанія) - Анастасія Потапова (WTA 28, Австрія). До слова, саме іспанці Манейро наша спортсменка поступилася на кортах Лондона минулого сезону.

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Даяна Ястремська стала першою серед українок, хто пробився до 1/32 фіналу престижного трав'яного турніру.

Раніше інша представниця України Олександра Олійникова зазнала нищівної поразки від американки Маккартні Кесслер, яка при цьому встановила унікальний історичний рекорд Вімблдону.

Великий десант наших тенісисток очікується на кортах Всеанглійського клубу вже у вівторок, 30 червня, коли в боротьбу одночасно вступлять одразу п'ять українок.

Нагадаємо, стартовий день Лондона виявився багатим на емоції: перша ракетка світу Яннік Сіннер крізь закривавлені кросівки та болісне падіння вирвав перемогу у 5-сетовому трилері.

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