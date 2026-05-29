Крах після сенсації: Стародубцева драматично вилетіла з Ролан Гаррос

Хвилеподібний матч та втрачена перевага

Поєдинок проти китайської тенісистки, яка пробилася до основної сітки через кваліфікацію та посідає 148-ме місце у світовому рейтингу, тривав 1 годину 48 хвилин.

На жаль, Стародубцевій не вдалося продемонструвати ту стабільність, яка була у попередньому раунді.

Зустріч виявилася справжньою драмою з постійною зміною лідера. Юлія блискуче розпочала перший сет, повівши з рахунком 3:0.

Проте після цього гра українки розладналася: вона припустилася великої кількості невимушених помилок і програла вісім геймів поспіль.

Поступаючись 0:2 у другій партії, Стародубцева зуміла повернути інтригу та перехопити ініціативу - 4:2 на її користь.

Наприкінці сету Ван Сіюй знову зрівняла рахунок.

У вирішальному геймі на подачі китаянки Юлія мала потрійний брейк-пойнт, але не реалізувала шанси й віддала путівку до наступного раунду суперниці.

За підсумками поєдинку українка не виконала жодної подачі навиліт, зробила 2 подвійні помилки та реалізувала 4 брейки.

Натомість Ван Сіюй тричі подала ейс і записала на свій рахунок 6 брейків.

Нездійснений рекорд Стародубцевої

Цьогоріч 55-та ракетка світу Юлія Стародубцева претендувала на оновлення особистого рекорду на турнірах Великого шолому - досі вона жодного разу не грала в 1/8 фіналу мейджорів.

Попри поразку, українка повторила своє найкраще досягнення на кортах Парижа, адже стадії третього раунду вона діставалася лише двічі в кар'єрі - у 2025 та 2026 роках.

Нагадаємо, що нинішній розіграш французького Грендслему запам'ятається вболівальникам перш за все тим, що у другому колі Стародубцева здобула найрейтинговішу перемогу для України на Ролан Гаррос, сенсаційно здолавши другу ракетку планети Єлену Рибакіну з Казахстану.

До цього, у першому раунді, Юлія без проблем розібралася з росіянкою Анною Блінковою.