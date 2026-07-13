Костюк дихає у спину Світоліній в оновленому рейтингу WTA

Костюк рветься в топ-10

Головною героїнею національного табеля про ранги стала Марта Костюк. Завдяки виходу до півфіналу Вімблдона-2026, 24-річна киянка оновила свій абсолютний рейтинговий рекорд.

Вона піднялася на дві сходинки і тепер займає 11-ту позицію у світі, дихаючи в спину першій ракетці країни – Еліні Світоліний. Марта демонструє неймовірну стабільність і проводить уже 52-й тиждень поспіль у топ-20 світової еліти.

Дзвіночок для Світоліної та стрибок Снігур

Лондонські корти принесли чимало драми у внутрішніх протистояннях українок, що безпосередньо відобразилося на цифрах:

Еліна Світоліна зазнала поразки на самому старті турніру, через що втратила дві позиції. Утім, тенісистка втрималася на межі першої десятки і тепер посідає 10-те місце у світовому рейтингу. Це її 242-й тиждень серед десяти найсильніших на планеті.

Дарія Снігур продемонструвала найбільш приголомшливий прогрес. Саме вона вибила Світоліну в першому колі і вперше в кар'єрі дісталася третього раунду Грендслема. Цей успіх дозволив Дарії піднятися одразу на 21 сходинку – на 56-те місце, що стало її новим особистим рекордом та зробило четвертою ракеткою України.

Олександра Олійникова зберегла за собою статус третього номера країни, піднявшись на 52-ге місце.

Ангеліна Калініна повернулася до топ-60 і наразі посідає 59-ту позицію (+7).

Водночас деякі українки погіршили свої позиції. Юлія Стародубцева опустилася на 61-ше місце, а Даяна Ястремська впала на 74-ту сходинку.

Натомість у глибині рейтингу справжній фурор провела Анастасія Соболєва, яка завдяки успішним виступам злетіла на 58 позицій – до рекордного для себе 191-го місця.

Топ-10 українок у рейтингу WTA:

10 (8). Еліна Світоліна

11 (13). Марта Костюк

52 (53). Олександра Олійникова

56 (77). Дарія Снігур

59 (66). Ангеліна Калініна

61 (55). Юлія Стародубцева

74 (67). Даяна Ястремська

136 (145). Вероніка Подрез

191 (249). Анастасія Соболєва

255 (257). Катаріна Завацька

Що у топ-10

Відчутні зміни відбулися після британського турніру і в чільній десятці. Лідерство утримує "нейтральна" білоруска Аріна Соболенко, другий номер зберегла за собою Єлена Рибакіна з Казахстану.

На третю сходинку стрибнула американка Джессіка Пегула. Вона змістила з неї Ігу Свьонтек з Польщі, яка впала аж на 8-й рядок. Тріумф на Вімблдоні-2026 дозволив увірватися до топу Лінді Носковій з Чехії, яка з 12-го місця піднялася на 7-ме.

Топ-10 світового рейтингу:

(1). Аріна Соболенко (2). Єлена Рибакіна (Казахстан) (4). Джессіка Пегула (США) (7). Коко Гофф (США) (5). Мірра Андрєєва (9). Кароліна Мухова (Чехія) (12). Лінда Носкова (Чехія) (3). Іга Свьонтек (Польща) (6). Аманда Анісімова (США) (8). Еліна Світоліна (Україна)

Боротьба за Підсумковий турнір

У чемпіонській гонці WTA, яка визначає учасниць Підсумкового турніру року, становище українських зірок залишається надзвичайно солідним.

Одразу дві представниці України перебувають у топ-10: Еліна Світоліна впевнено утримує високу п'яту позицію (4116 очок), а Марта Костюк трохи опустилася, але закриває елітну дев'ятку (3275 очок), зберігаючи чудові шанси на фінал сезону.

Нагадаємо до WTA Finals потрапляють топ-8 тенісисток за підсумками змагального року.