Костюк дихає у спину Світоліній в оновленому рейтингу WTA

Жіноча тенісна асоціація (WTA) офіційно оновила світову класифікацію за підсумками Вімблдона-2026. Для українського тенісу двотижневий марафон у Лондоні, де в основній сітці стартували одразу сім спортсменок, завершився переписуванням особистих досягнень та суттєвими змінами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт WTA.
Головною героїнею національного табеля про ранги стала Марта Костюк. Завдяки виходу до півфіналу Вімблдона-2026, 24-річна киянка оновила свій абсолютний рейтинговий рекорд.
Вона піднялася на дві сходинки і тепер займає 11-ту позицію у світі, дихаючи в спину першій ракетці країни – Еліні Світоліний. Марта демонструє неймовірну стабільність і проводить уже 52-й тиждень поспіль у топ-20 світової еліти.
Лондонські корти принесли чимало драми у внутрішніх протистояннях українок, що безпосередньо відобразилося на цифрах:
Еліна Світоліна зазнала поразки на самому старті турніру, через що втратила дві позиції. Утім, тенісистка втрималася на межі першої десятки і тепер посідає 10-те місце у світовому рейтингу. Це її 242-й тиждень серед десяти найсильніших на планеті.
Дарія Снігур продемонструвала найбільш приголомшливий прогрес. Саме вона вибила Світоліну в першому колі і вперше в кар'єрі дісталася третього раунду Грендслема. Цей успіх дозволив Дарії піднятися одразу на 21 сходинку – на 56-те місце, що стало її новим особистим рекордом та зробило четвертою ракеткою України.
Олександра Олійникова зберегла за собою статус третього номера країни, піднявшись на 52-ге місце.
Ангеліна Калініна повернулася до топ-60 і наразі посідає 59-ту позицію (+7).
Водночас деякі українки погіршили свої позиції. Юлія Стародубцева опустилася на 61-ше місце, а Даяна Ястремська впала на 74-ту сходинку.
Натомість у глибині рейтингу справжній фурор провела Анастасія Соболєва, яка завдяки успішним виступам злетіла на 58 позицій – до рекордного для себе 191-го місця.
Топ-10 українок у рейтингу WTA:
Відчутні зміни відбулися після британського турніру і в чільній десятці. Лідерство утримує "нейтральна" білоруска Аріна Соболенко, другий номер зберегла за собою Єлена Рибакіна з Казахстану.
На третю сходинку стрибнула американка Джессіка Пегула. Вона змістила з неї Ігу Свьонтек з Польщі, яка впала аж на 8-й рядок. Тріумф на Вімблдоні-2026 дозволив увірватися до топу Лінді Носковій з Чехії, яка з 12-го місця піднялася на 7-ме.
Топ-10 світового рейтингу:
У чемпіонській гонці WTA, яка визначає учасниць Підсумкового турніру року, становище українських зірок залишається надзвичайно солідним.
Одразу дві представниці України перебувають у топ-10: Еліна Світоліна впевнено утримує високу п'яту позицію (4116 очок), а Марта Костюк трохи опустилася, але закриває елітну дев'ятку (3275 очок), зберігаючи чудові шанси на фінал сезону.
Нагадаємо до WTA Finals потрапляють топ-8 тенісисток за підсумками змагального року.
Раніше ми писали, що юна українка зупинилася за крок до гучної перемоги на Вімблдоні-2026.