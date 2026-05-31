Камбек і Костюк: Світоліна здолала олімпійську чемпіонку та забезпечила українське дербі в Парижі

Ролан Гаррос-2026, 4-те коло (1/8 фіналу)

Еліна Світоліна (Україна) – Белінда Бенчіч (Швейцарія) – 4:6, 6:4, 6:0

До матчу

Дислокація сил у парі обіцяла максимальне видовище. Для Світоліної нинішній сезон складається дуже успішно — вона демонструє високу стабільність, виграла два титули (серед яких престижний турнір серії 1000 у Римі) та впевнено закріпилася у першій десятці рейтингу WTA.

Бенчіч підійшла до зустрічі на порозі топ-10. Швейцарка проводить непоганий сезон, хоча й без здобутих трофеїв, поступаючись виключно суперницям найвищого калібру. На паризьких кортах олімпійська чемпіонка 2020 року стартувала без особливих перешкод, здолавши трьох суперниць, не програвши жодного сету. Вихід до четвертого кола Ролан Гаррос уже став для неї повторенням найкращого кар'єрного результату на французькому мейджорі.

До цього поєдинку тенісистки мали багату історію очних протистоянь, перетинаючись на кортах шість разів. Статистичну перевагу утримувала Світоліна – 4:2, причому українка святкувала перемогу в чотирьох останніх зустрічах поспіль. Зокрема, суперниці грали між собою цього року на турнірі в Дубаї, де Еліна виявилася сильнішою у трисетовому поєдинку (4:6, 6:1, 6:3). А от єдиний до сьогодні матч на ґрунтовому покритті відбувся ще у далекому 2014 році, і тоді у трьох партіях перемогу святкувала Бенчіч.

Як пройшла гра

Перший сет проходив рівно до рахунку 2:2. Після чого Світоліна стала припускатися помилок та програла два гейми поспіль на власних подачах – 2:5. Еліні вдалося відіграти один брейк, але не більше. Бенчіч утримала перевагу та довела партію до перемоги – 6:4.

Початок другого ігрового відрізку вже був повністю за Еліною – 4:1. Здавалося, що українка легко забере партію. Проте досвідчена Бенчіч не збиралася складати зброю: швейцарка взяла три гейми поспіль та скоротила відставання до мінімуму (5:4). Проте останнє слово залишилося за Світоліною, яка поставила переможну крапку на подачі суперниці – 6:4.

А у вирішальній партії інтриги вже не було. Повне домінування Світоліної привело до розгрому суперниці під нуль.

Світоліна проти Костюк: коли українське дербі

Світоліна вшосте вийшла до 1/4 фіналу змагань у Парижі де перетнеться з іншою українкою – Мартою Костюк.

Загалом це буде вже 15-й чвертьфінал Еліни на турнірах Grand Slam і вона спробує вп'яте вийти до півфіналу. Їй ще жодного разу не вдавалося це зробити на Ролан Гаррос.

Вдруге в історії до чвертьфіналу на мейджорі дісталися дві представниці України. Вперше це сталося на Australian Open-2024, коли у чвертьфіналах зіграли Даяна Ястремська та Марта Костюк.

Світоліна та Костюк раніше зустрічалися двічі на харді: на Australian Open-2018 виграла Еліна, а у Торонто-2024 – Марта.

Українське дербі в Парижі відбудеться у вівторок, 2 червня. Матч розпочнеться не раніше 12:00 за київським часом.