Історичний гол Ямаля: Іспанія знищила Саудівську Аравію на ЧС-2026

Національна збірна Іспанії здобула свою першу перемогу на чемпіонаті світу-2026 з футболу. У матчі 2-го туру групи H підопічні Луїса де ла Фуенте в Атланті відвантажила у ворота суперника чотири м'ячі без відповіді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Бенефіс Оярсабаля та історичний гол Ямаля

Після сенсаційної нульової нічиєї з дебютантом Мундіалю Кабо-Верде у стартовому турі, іспанці провели радикальну роботу над помилками.

Повернувшись до стартового складу після травми, 18-річний вінгер Ламін Ямаль розрубав оборону саудитів уже на 10-й хвилині: юний геній замкнув передачу Мікеля Оярсабаля. Цей гол дозволив Ямалю стати другим наймолодшим автором забитого м'яча в усій історії чемпіонатів світу.

На цьому «Червона Фурія» не зупинилася, а головним героєм першої половини зустрічі став Оярсабаль. Нападник "Реала Сосьєдад" з інтервалом у три хвилини оформив дубль - спочатку на 21-й хвилині після кутового, а згодом на 24-й з пасу Дані Ольмо, зробивши рахунок розгромним.

До перерви іспанці могли забивати ще, але удар Ямаля та ще один постріл Оярсабаля прийшлися у поперечину.

Автогол та скасована крапка від VAR

У другому таймі малюнок гри не змінився, а на 49-й хвилині гравці Саудівської Аравії самі «допомогли» фаворитам - захисник Хассан Тамбакті зрізав м'яч у власні ворота (4:0).

Саудити мали лише один стовідсотковий шанс розмочити рахунок на 81-й хвилині, проте Унай Сімон парирував удар низом від Аль-Хамдана.

Вже у компенсований час Ферран Торрес забив п'ятий м'яч, але після тривалого перегляду VAR арбітри скасували взяття воріт через офсайд. Ця звитяга стала для іспанців лише четвертою на Мундіалях за останні 12 років, але вкрай важливою у поточному контексті.

Турнірне становище

Завдяки кращій різниці забитих та пропущених м'ячів Іспанія одноосібно очолила турнірну таблицю квартету H.

Становище у групі H після звитяги іспанців:

Іспанія - 4 очки (2 матчі), різниця 4:0 Уругвай - 1 очко (1 матч), різниця 1:1 Саудівська Аравія - 1 очко (2 матчі), різниця 1:5 Кабо-Верде - 1 очко (1 матч), різниця 0:0

Доля путівок у плей-оф вирішиться 27 червня, коли у заключному турі Іспанія зійдеться у битві з Уругваєм, а Саудівська Аравія екзаменуватиме Кабо-Верде.