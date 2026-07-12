Фінал Вімблдона-2026 Сіннер – Звєрєв: де і коли дивитися вирішальний матч

139-й за ліком Вімблдонський турнір виходить на свою кульмінаційну точку. У вирішальній битві чоловічої одиночного розряду зійдуться лідер світового рейтингу італієць Яннік Сіннер та третя ракетка планети німець Александер Звєрєв.

Де і коли дивитися титульний поєдинок – підкаже РБК-Україна .

Неймовірна вага вирішального матчу

Матч має колосальне значення для обох атлетів. Сіннер захищає свій статус чинного чемпіона Лондона та прагне взяти п'ятий титул Grand Slam у кар'єрі. Натомість Звєрєв, який нещодавно виграв Ролан Гаррос-2026, націлений довести, що його успіх на мейджорах більше не є випадковістю.

Окрім того, незалежно від результату, німець після завершення турніру гарантовано підніметься на другу сходинку світового табелю про ранги.

Шлях до фіналу: камбеки та розгроми

Обидва тенісисти пройшли двотижневий марафон надзвичайно впевнено, провівши на корті практично однакову кількість часу (трохи більше 15 годин).

Сіннер найважчий іспит склав ще у першому раунді, де дивом вирвав перемогу у Міоміра Кечмановіча, поступаючись 1:2 за сетами. Проте надалі італієць не залишив шансів своїм суперникам, зокрема розгромивши у трьох сетах легендарного семиразового чемпіона Вімблдона Новака Джоковіча.

Звєрєв на шляху до фіналу втратив лише дві партії – проти Александра Блокса на старті та Іржі Легечки в 1/8 фіналу. У чвертьфіналі німцю допомогла травма Тейлора Фрітца, а у півфіналі він прогнозовано переграв головну сенсацію турніру – британця Артура Фері.

Чому немає Алькараса

Багато вболівальників звикли бачити у вирішальних матчах мейджорів зіркового іспанця Карлоса Алькараса, який минулого року грав у фіналі Вімблдона. Проте позмагатися за титул цього разу йому завадили проблеми зі здоров'ям.

Через серйозну травму зап'ястя іспанський тенісист повністю змушений пропускати турніри ще з квітня. Повернення Алькараса на корт очікується не раніше серпневого Мастерсу в Цинциннаті.

Як Сіннер та Звєрєв грали раніше

Статистика протистоянь свідчить виключно на користь італійського тенісиста. Загалом спортсмени зустрічалися 14 разів, і рахунок 10:4 на користь Сіннера. Більше того, Яннік утримує приголомшливу серію із 9 поспіль перемог над Звєрєвим, чотири з яких відбулися саме в поточному сезоні-2026.

Проте є один важливий нюанс, який залишає німцю шанси: Сіннер і Звєрєв ще жодного разу в кар'єрі не грали один проти одного на трав'яному покритті.

Де та коли дивитися фінал

Головний поєдинок чоловічого розряду відбудеться у неділю, 12 липня. Початок зустрічі заплановано на 18:00 за київським часом.

В Україні пряма трансляція гри буде доступна на платформах "Суспільного". Також поєдинок транслюватиметься на телеканалах та ОТТ-платформі Setanta Sports.