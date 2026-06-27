Бенефіс Дембеле та Холанд на лавці: Франція розбила Норвегію на ЧС-2026 (відео)

Збірна Франції здобула переконливу перемогу над Норвегією у 3-му турі групового етапу чемпіонату світу. Завдяки феноменальній грі Усмана Дембеле, який оформив швидкий хет-трик, "Ле Бльо" забезпечили собі лідерство у групі I.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію матчу на Megogo .

ЧС-2026. Група I. 3-й тур

Норвегія – Франція – 1:4

Голи: Оскгор, 21 – Дембеле, 7, 20, 32, Дуе, 90+4

Незабитий пенальті: Странн-Ларсен (Норвегія), 50 (воротар)

Кадрові сюрпризи та магія Дембеле

Перед матчем головною інтригою було протистояння зіркових бомбардирів двох команд. Проте наставник збірної Норвегії підготував справжній сюрприз. Несподівано до стартового складу "вікінгів" не потрапив Ерлінг Холанд. Загалом тренерський штаб норвежців здійснив аж 10 замін у порівнянні з минулим матчем, що значно вплинуло на динаміку гри скандинавів.

Франція ж з перших хвилин захопила ініціативу. Вже на 1-й хвилині Кіліан Мбаппе влучив у поперечину, задавши тон матчу. Тиск "Ле Бльо" швидко перетворився на забиті м'ячі.

На 7-й хвилині Усман Дембеле вивів свою команду вперед, філігранно обігравши захисника.

А на 20-й хвилині він же подвоїв перевагу французів, елегантно закрутивши м'яч у дальній кут.

Норвежці вже за хвилину зуміли скоротити відставання завдяки голу, який забив Тело Оскгор.

Проте на 32-й хвилині Дембеле знову продемонстрував клас, оформивши хет-трик і відновивши перевагу у два м'ячі.

Загалом французи демонстрували вищий клас гри і лише майстерність голкіпера норвежців Еліаса Селвіка вберегла команду від розгромного рахунку ще до перерви.

Марні надії Норвегії без Холанда

Друга половина зустрічі розпочалася для "вікінгів" з ідеальної нагоди змінити хід гри. Вже на 48-й хвилині Оскар Бобб продемонстрував неймовірний дриблінг, увірвавшись у штрафний майданчик і змусивши Тео Ернандеса порушити правила – пенальті! Проте Єрген Стренн-Ларсен не зумів переграти Майка Меньяна, пробивши занадто слабко, і голкіпер французів спокійно врятував команду.

Норвежці намагалися тиснути: Оскар Бобб та Лео Естігор створювали гостроту, проте реалізувати моменти не вдавалося. Попри критичну необхідність посилення атаки, головна зірка збірної Норвегії Ерлінг Холанд так і не з'явився на полі, провівши весь матч на лаві запасних.

Франція ж зусиллями Дезіре Дуе забила четвертий гол у компенсований до другого тайму час.

Турнірне становище у групі І та хто вийшов у плей-офф

У паралельному матчі заключного туру у цьому квартеті Сенегал розтрощив Ірак з рахунком 5:0. Варто зауважити, що азійська команда грала в меншості з 13-ї хвилини після вилучення захисника Ребіна Сулака. Голами у складі сенегальців відзначилися Пап Гуйє (двічі), Абіб Діарра, Ісмаїла Сарр та Ілман Ндіай.

Франція фінішувала першою в групі зі стовідсотковим результатом (9 очок) та чекає на суперника в 1/16 фіналу. Підопічні Дідьє Дешама зіграють проти однієї з команд, що посядуть треті місця – найбільш ймовірно це буде Швеція.

У свою чергу Норвегія з шістьма балами вийшла в першому раунді плей-офф на команду Кот-д'Івуару.

Сенегальці також можуть пробитися до 1/16 фіналу, як один з найкращих володарів третіх місць.