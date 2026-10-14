Зубков проти "гірників": де і коли дивитися матч "Шахтар" - АЕК в Лізі чемпіонів

Розклади перед матчем

В турнірній таблиці Ліги чемпіонів українська та грецька команди посідають місця в зоні кваліфікації плей-оф після першого туру. "Шахтар" завдяки нічиїй у матчі з ПСВ посідає 22-е місце. А АЕК після мінімальної перемоги проти ЛАСКа посідає 17-е місце.

Водночас до самого матчу команди підходять в позитивному настрої. "Шахтар" переміг "Верес", а АЕК розібрався з ОФІ. Причому обидва матчі завершились з однаковим рахунком 3:0.

Цей матч стане першим домашнім поєдинком "гірників" на стадіоні "Стемфорд Бридж" в Лондоні. Також стала відома бригада арбітрів, яка працюватиме на цій грі. Головним суддею зустрічі буде англієць Кріс Кавана, лайнсменами стали англійці Ден Кук та Ієн Хассін. Четвертим арбітром призначено Сема Барротта.

Окремо варто зазначити і те, що в матчі проти "Шахтаря" зможе зіграти український вінгер Олександр Зубков. Для останнього це буде не рядовий матч - адже Олександр є вихованцем донецької футбольної школи.

Історія зустрічей

"Шахтар" та АЕК раніше зіграли між собою лише один раз - це був товариський матч в 2023-му році. Тоді греки здобули розгромну перемогу з рахунком 5:0.

Також греки мають досвід гри проти "Динамо" та "Зорі". В сезоні-2017/18 в 1/16 фіналу Ліги Європи АЕК та "Динамо" двічі зіграли внічию - 1:1 в Греції та 0:0 в Україні.

А в сезоні-2020/21 вже на груповому етапі Ліги Європи в групі G АЕК та "Зоря" обмінялися крупними перемогами на виїзді - 1:4 в Україні (перемога АЕК) та 0:3 в Греції (перемога "Зорі").

Натомість АЕК стане четвертим грецьким суперником для "Шахтаря". Раніше "гірники" грали проти ПАОКа, "Олімпіакоса" та "Панатінаїкоса". Історія зустрічей виглядає так:

Ліга Європи-2025/26. "Панатінаїкос" - 0:0 та 0:0 (3:4 за пенальті), перемога "Панатінаїкоса".

"Панатінаїкос" - 0:0 та 0:0 (3:4 за пенальті), перемога "Панатінаїкоса". Ліга чемпіонів-2006/07. "Олімпіакос" - 2:2 та 1:1.

"Олімпіакос" - 2:2 та 1:1. Кубок УЄФА-2005/06. ПАОК - 1:0, перемога "Шахтаря".

Де і коли дивитись матч

Переглянути поєдинок "гірників" у межах Ліги чемпіонів можна на OTT-платформі Megogo. Матч доступний за передплатою "Спорт" та в усіх MEGOPACK.

Матчу передуватиме студія з ведучим Сергієм Лук'яненком. Гостями студії стануть Олександр Головко та Олег Маслюк.

Коментаторами другого матчу "гірників" у цьогорічній Лізі чемпіонів стануть Віталій Кравченко та Олександр Мельниченко.