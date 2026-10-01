Зінченко, Гуцуляк та інші: топ-7 українських футболістів, які зависли без клубу

Sport RBC.UA розповідає про сім найбільш помітних українських вільних агентів, які наразі шукають нову команду.

Після закриття літнього трансферного вікна низка українських футболістів залишається без клубів. Серед них – гравці, які ще недавно виступали за збірну України та відомі європейські команди.

Олександр Зінченко (фото: instagram.com/afcajax)

Олександр Зінченко

Вік – 29 років

– 29 років Останній клуб – "Аякс" (Нідерланди)

– "Аякс" (Нідерланди) Без контракту – з 1 липня 2026 року

Повернення на континент після довгої і в цілому успішної кар'єри в Англії стало для українського універсала фатальним. Провівши лише 20 хвилин на полі за амстердамський "Аякс", він отримав важку травму, наслідки якої відчуває й досі.

Час від часу з'являються чутки про можливе працевлаштування українця (останнім часом – зокрема про іспанський "Хетафе"). Але, знаючи високі стандарти Зінченка, можна стверджувати однозначно – абикуди він не піде. У пріоритеті українця – Англія, де він уже встиг стати своїм. На худий кінець можна уявити його появу в МЛС.

Думається, Олександр залишиться поза грою до відкриття зимового трансферного вікна, а потім визначиться з новим клубом. Transfermarkt оцінює вільного агента у 8 мільйонів євро.

Олексій Гуцуляк (фото: ФК "Полісся")

Олексій Гуцуляк

Вік – 28 років

– 28 років Останній клуб – "Полісся"

– "Полісся" Без контракту – з 1 липня 2026 року

Найкращий бомбардир збірної України у 2025 році так сильно намагався звільнитися з "золотої клітки" "Полісся", що суперечка між ним і клубом перейшла в публічну площину і ледь не завершилася мегаскандалом.

Проте омріяна свобода виявилася химерою. Попри бравурні заяви агентів футболіста – про чергу з учасників Ліги чемпіонів, які сплять і бачать Гуцуляка у себе, реальність була дещо іншою. Більш-менш предметний інтерес до українця виявив лише 10-й клуб турецької Суперліги минулого сезону – "Коджаеліспор". Втім, і він не зміг задовольнити фінансові апетити екс-лідера житомирян.

Тож Гуцуляк уже майже пів року залишається поза великим футболом. За наявною інформацією, він зараз живе і тренується у Польщі та чекає, коли нарешті хтось із європейських грандів подасть йому на блюдечку смачний контракт. Transfermarkt тим часом оцінює його у 3,5 млн євро.

Віктор Коваленко (фото: instagram.com/speziacalcio)

Віктор Коваленко

Вік – 30 років

– 30 років Останній клуб – "Олімпіакос" (Кіпр)

– "Олімпіакос" (Кіпр) Без контракту – з 1 липня 2026 року

Колишня зірка "Шахтаря" і надія збірної України рік тому змінив Італію на Кіпр, де протягом сезону пограв за "Аріс" (Лімасол) та "Олімпіакос" (Нікосія). Ні там, ні там не справив особливого враження та зрештою залишився без клубу.

Влітку промайнула інформація, що Коваленко може перебратися до Туреччини – у команду "Мардін" із другого за силою дивізіону. Проте перехід так і не відбувся. Transfermarkt оцінює футболіста у 700 тис. євро.

Богдан Лєднєв (фото: ФК "Полісся")

Богдан Лєднєв

Вік – 28 років

– 28 років Останній клуб – "Полісся"

– "Полісся" Без контракту – з 1 липня 2026 року

Ще один футболіст, якому в юні роки видали чимало авансів, але який так і не розкрився повною мірою в дорослому футболі. Останні два роки екс-півзахисник "Динамо", "Зорі", угорського "Фехервара" та "Дніпра-1" провів у "Поліссі", де так і не зміг закріпитися в основній обоймі. Не дивно, що влітку в Житомирі контракт із ним не продовжили.

Після відходу Лєднєва з "Полісся" з'явилася інформація про можливе повернення до "Зорі", де півзахисник у 2018-2020 роках провів один із найкращих періодів у кар'єрі. Проте перехід не відбувся, і футболіст, якого оцінюють у 500 тис. євро, досі залишається без контракту.

Владислав Калітвінцев (фото: ФК "Харків")

Владислав Калітвінцев

Вік – 33 роки

– 33 роки Останній клуб – "Металіст 1925"

– "Металіст 1925" Без контракту – з 1 липня 2026 року

Колишній капітан молодіжної збірної України, за плечима якого величезний досвід виступів за низку вітчизняних клубів ("Динамо", "Чорноморець", "Зоря", "Арсенал", "Десна", "Олександрія") та легіонерський досвід у чеському "Словані", останні два сезони провів у харківському "Металісті 1925".

Разом із ребрендингом сучасний ФК "Харків" суттєво оновив склад, а серед тих, кому не знайшлося місця в команді, опинився й 33-річний півзахисник. Влітку говорили, що Калітвінцев може підсилити новачка УПЛ - столичний "Лівий Берег", проте сторони не домовилися. Гравець, якого Transfermarkt оцінює у 300 тис. євро, досі залишається без клубу.

Артем Бєсєдін (фото: ФК "Динамо")

Артем Бєсєдін

Вік – 30 років

– 30 років Останній клуб – "Артіс" (Чехія)

– "Артіс" (Чехія) Без контракту – з 1 липня 2026 року

Колишній нападник "Динамо" та учасник Євро-2020 у складі збірної України останні півтора року провів у чеському клубі другого за силою дивізіону "Артіс" (Брно). Попри те, що команда за підсумками сезону підвищилася в класі, Бєсєдін залишив клуб.

Згодом стало відомо, що Артем може продовжити кар'єру в Іспанії. "Атлетік Торельяно", який виступає у Терсері (5-й дивізіон), запропонував українцю спробувати себе у ролі граючого помічника тренера.

Разом із тим агенти футболіста повідомили, що Бєсєдін також розглядає можливість завершення кар'єри. Наразі ж нових подробиць щодо майбутнього форварда, якого оцінюють у 75 тис. євро, немає.

Богдан Бутко (фото: ФК "Олександрія")

Богдан Бутко

Вік – 35 років

– 35 років Останній клуб – "Олександрія"

– "Олександрія" Без контракту – з 1 липня 2026 року

Досвідчений захисник, відомий насамперед виступами за "Шахтар", який також має 33 матчі у складі збірної України. В останні роки опинявся в командах, які боролися за виживання в УПЛ, але не зміг допомогти їм зберегти прописку в еліті. Так було у сезоні-2024/25 з "Чорноморцем" та в минулому чемпіонаті з "Олександрією".

Після вильоту останньої до Першої ліги захисник залишив команду. Про завершення кар'єри він офіційно не оголошував. Тож, судячи з логіки останніх сезонів, варто почекати до зими: не виключено, що 35-річний футболіст знову візьме на себе місію рятівника та приєднається до чергового клубу, який боротиметься за збереження місця в еліті. Трансферна вартість захисника наразі становить 50 тис. євро.