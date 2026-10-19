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Футбол 19 жовтня 2026 · 12:53

Збірна України ухвалила нетипове рішення щодо підготовки до вирішальних матчів Ліги націй

Стали відомі деталі навчально-тренувального збору "синьо-жовтих" у листопаді
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Збірна України ухвалила нетипове рішення щодо підготовки до вирішальних матчів Ліги націй
Збірна України (фото: УАФ)
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Національна збірна України з футболу визначилася з місцем проведення навчально-тренувального збору перед листопадовими поєдинками групового етапу Ліги націй. Команда проведе підготовку безпосередньо на території України.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на журналіста та інсайдера Ігоря Бурбаса.

Де пройде збір

Прибуття футболістів до розташування "синьо-жовтих" заплановане на 8-9 листопада. Команда розпочне свій підготовчий процес в Ужгороді, що стане лише другим випадком проведення зборів усередині країни з початку повномасштабного вторгнення.

Вже 12 листопада підопічні Андреа Мальдери вирушать до словацького Кошице, звідки вилетять до Белфаста на перший поєдинок.

Графік вирішальних поєдинків

Перший із двох заключних матчів проти Північної Ірландії відбудеться 14 листопада на полі суперника. Одразу після гри, 15 листопада, українська делегація повернеться до Кошице.

Саме у Словаччині збірна проведе завершальний етап підготовки до номінально домашньої зустрічі проти Грузії, яка запланована на 17 листопада.

Турнірне становище "синьо-жовтих"

За підсумками чотирьох зіграних турів групового раунду Ліги націй-2026/27 збірна України перебуває на 3-й позиції у своєму квартеті.

В активі української команди 4 набраних очки (1 перемога, 1 нічия та 2 поразки), тому майбутні листопадові матчі матимуть ключове значення для подальших турнірних перспектив.

Раніше ми писали, що футболіст збірної України Єгор Ярмолюк взяв на себе провину за поразку в АПЛ.

Теги: Футбол Ліга націй
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