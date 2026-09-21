"Я буду битися тут": Жерсон Родрігес емоційно висловився про повернення в Україну під час війни

"Не міг залишатися далеко"

Родрігес зазначив, що уважно стежив за новинами з України та глибоко переживав трагедію українського народу, перебуваючи на постійному зв'язку з мамою свого молодшого сина – українською тенісисткою Ольгою Янчук.

За словами футболіста, страх перед ворожими бомбардуваннями відійшов на другий план перед прагненням не розлучатися з дитиною.

"В Україні обстріли, але я переїхав сюди. Я переживав усе це разом із мамою мого сина, знаючи про все, що відбувається. Я просто не міг залишитися далеко від дитини лише через війну та ворожі бомбардування", – поділився нападник.

Спортсмен додав, що розділятиме всі реалії українського життя та сподівається на якнайшвидше повернення миру до прекрасних міст країни.

"Я буду битися тут, і я буду жити, так як живуть люди тут. Я співчуваю усім втратам України і я щодня молюся, щоб тут стало ліпше. Щоб повернулася та Україна, яка була. Прекрасні міста… І я сподіваюся, що скоро все повернеться", – резюмував гравець.

Жерсон Родрігес у матчі "Зоря" – "Динамо" (фото: ФК "Зоря")

Дебют проти "Динамо"

Нагадаємо, що Родрігес нещодавно підписав контракт із луганською "Зорєю", перебравшись до українського клубу на правах вільного агента. Раніше форвард із 2019 по 2025 рік перебував на контракті в київському "Динамо", де здобув чемпіонство, Кубок та два Суперкубки України. Проте через численні скандали поза полем регулярно відправлявся в оренди до клубів із Франції, Туреччини, Саудівської Аравії та інших країн, а його останньою командою був північномакедонський "Вардар".

У своєму дебютному матчі за "Зорю" гравець збірної Люксембургу зустрівся саме з "Динамо". У грі, в якій луганська команда поступилася з рахунком 0:2, Родрігес вийшов на заміну на 56-й хвилині.