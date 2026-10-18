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Футбол 18 жовтня 2026 · 19:59

Усик передбачив переможця матчу "Полісся" – "Динамо": (відео)

Український боксер спрогнозував перемогу "Полісся" навіть після раннього вилучення воротаря житомирян
Ігор Ільїн Ігор Ільїн Редактор новин відділу «Спорт»
Усик передбачив переможця матчу "Полісся" – "Динамо": (відео)
Олександр Усик (фото: instagram.com/usykaa)
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Український боксер Олександр Усик продемонстрував незвичайний прогноз на матч дев'ятого туру УПЛ між "Поліссям" та "Динамо". Після завершення зустрічі він показав запис, у якому передбачив перемогу житомирян.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Instagram УПЛ ТБ.

Усик показав свій прогноз після матчу

Незвичайний епізод стався під час післяматчевого інтерв'ю головного тренера "Полісся" Руслана Ротаня. Усик несподівано з'явився в кадрі та звернувся до журналістів.

"Показати вам ексклюзивчик?" – запитав боксер.

Після цього він продемонстрував телефон із записом, у якому спрогнозував перемогу "Полісся" над "Динамо". Цей запис український боксер зробив о 13:09.

На той момент вже було вилучено воротаря житомирян Олега Кудрика на п'ятій хвилині. Однак боксер повірив у перемогу команди, яка залишилася вдесятьох.

Як завершився матч "Полісся" – "Динамо"

Попри чисельну перевагу, кияни не змогли здобути перемогу.

Нападник господарів Ігор Краснопір оформив хет-трик, а єдиний гол "Динамо" забив Тарас Михавко.

У підсумку житомиряни перемогли з рахунком 3:1.

Нагадаємо, що Ігоря Костюка звільнено з посади головного тренера "Динамо" після поразки киян

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