Усик передбачив переможця матчу "Полісся" – "Динамо": (відео)

Український боксер Олександр Усик продемонстрував незвичайний прогноз на матч дев'ятого туру УПЛ між "Поліссям" та "Динамо". Після завершення зустрічі він показав запис, у якому передбачив перемогу житомирян.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Instagram УПЛ ТБ .

Усик показав свій прогноз після матчу

Незвичайний епізод стався під час післяматчевого інтерв'ю головного тренера "Полісся" Руслана Ротаня. Усик несподівано з'явився в кадрі та звернувся до журналістів.

"Показати вам ексклюзивчик?" – запитав боксер.

Після цього він продемонстрував телефон із записом, у якому спрогнозував перемогу "Полісся" над "Динамо". Цей запис український боксер зробив о 13:09.

На той момент вже було вилучено воротаря житомирян Олега Кудрика на п'ятій хвилині. Однак боксер повірив у перемогу команди, яка залишилася вдесятьох.

Як завершився матч "Полісся" – "Динамо"

Попри чисельну перевагу, кияни не змогли здобути перемогу.

Нападник господарів Ігор Краснопір оформив хет-трик, а єдиний гол "Динамо" забив Тарас Михавко.

У підсумку житомиряни перемогли з рахунком 3:1.