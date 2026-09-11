Тренер "Фенербахче" подав у відставку після матчу ЛЧ, а президент накинувся на фанатів: що сталося

Демарш наставника після нічиєї з "Ромою"

Керманич турецького клубу оголосив про своє рішення залишити посаду одразу після завершення зустрічі з римлянами, яка закінчилася з рахунком 1:1.

"Я склав із себе повноваження цього вечора. Я прийняв це рішення, щоб розчистити шлях для мого клубу. Я пішов у відставку, поки шлях ще чистий, без наміру коли-небудь повертатися", - заявив Картал на післяматчевій прес-конференції.

Фахівець очолив "Фенербахче" влітку 2026 року та встиг провести лише 10 поєдинків (6 перемог, 2 нічиї). Напруга навколо наставника зросла після поразки від "Бешикташа" (1:2) у чемпіонаті Туреччини та агресивної поведінки фанатів, які кидали в нього пляшки під час єврокубкової гри.

Жорстка реакція президента

Втім, президент "Фенербахче" Азиз Йилдирим категорично відмовився відпускати тренера та публічно розкритикував журналістів і трибуни за цькування.

"Ми вийшли до Ліги чемпіонів – це успіх. Якщо тренер досягає такого результату вперше за 18 років, замість аплодисментів ви його закопуєте. Я щойно розмовляв з Ісмаїлом Карталом. Усі коментатори, які називають себе вболівальниками "Фенербахче", просто зраджують клуб", - емоційно заявив керівник стамбульців.

За словами очільника клубу, наставник продовжить виконувати свої обов'язки, незважаючи на тиск.

"Ісмаїлу Карталу не потрібно казати, що він продовжить роботу. Я старший за нього і сам сказав, що він залишається. На цьому все. Ми одна сім'я. Поки я не піду, Ісмаїл Картал звідси не піде", - підсумував Йилдирим.

У 2-му турі основного етапу Ліги чемпіонів "Фенербахче" 14 жовтня зіграє на виїзді проти англійської "Астон Вілли".