Тренер "Фенербахче" подал в отставку после матча ЛЧ, а президент набросился на фанатов: что произошло

Демарш наставника после ничьей с "Ромой"

Наставник турецкого клуба объявил о своем решении покинуть пост сразу после завершения встречи с римлянами, которая закончилась со счетом 1:1.

"Я сложил с себя полномочия в этот вечер. Я принял это решение, чтобы расчистить путь для моего клуба. Я ушел в отставку, пока путь еще чист, без намерения когда-нибудь возвращаться", - заявил Картал на послематчевой пресс-конференции.

Специалист возглавил "Фенербахче" летом 2026 года и успел провести всего 10 поединков (6 побед, 2 ничьих). Напряжение вокруг наставника выросло после поражения от "Бешикташа" (1:2) в чемпионате Турции и агрессивного поведения фанатов, бросавших в него бутылки во время еврокубковой игры.

Жесткая реакция президента

Впрочем, президент "Фенербахче" Азиз Йылдырим категорически отказался отпускать тренера и публично раскритиковал журналистов и трибуны за травлю.

"Мы вышли в Лигу чемпионов – это успех. Если тренер добивается такого результата впервые за 18 лет, вместо аплодисментов вы его закапываете. Я только что разговаривал с Исмаилом Карталом. Все комментаторы, которые называют себя болельщиками "Фенербахче", просто предают клуб", - эмоционально заявил руководитель стамб.

По словам руководителя клуба, наставник продолжит выполнять свои обязанности, несмотря на давление.

"Исмаилу Карталу не нужно говорить, что он продолжит работу. Я старше его и сам сказал, что он остается. На этом все. Мы одна семья. Пока я не уйду, Исмаил Картал отсюда не уйдет", - подытожил Йылдырым.

Во 2-м туре основного этапа Лиги чемпионов "Фенербахче" 14 октября сыграет на выезде против английской "Астон Виллы".