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Футбол 11 вересня 2026, 00:14

Розгромне повернення МЮ, перемога "Баварії" на класі та інші результати Ліги чемпіонів

Повернення до головного єврокубку після трьох років "дияволи" відсвяткували розгромною перемогою
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Юнайтед" переміг новачка ЛЧ (Фото: УЄФА)
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В четвер, 10 вересня, відбулися заключні матчі 1-го туру основного етапу Ліги чемпіонів. В другому часовому слоті відбулися чотири матчі, в яких перемогли "Манчестер Юнайтед", "Баварія", "Комо" та "Ланс".

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Впевнене повернення "дияволів"

Востаннє "Манчестер Юнайтед" грав у Лізі чемпіонів в сезоні-2023/24 - і тоді команда посіла останнє, четверте, місце в груповому етапі. Суперником МЮ став абсолютний дебютант ЛЧ "Сабах".

І хоча азербайджанці намагались нав'язати боротьбу господарям, вищий клас виконавців манкуніанців, а також провал наприкінці першого тайму призвели до розгромної поразки "Сабаха".

Ліга чемпіонів-2026/27, 1-й тур

"Манчестер Юнайтед" - "Сабах" - 4:0 (3:0, 1:0)
Голи: Кунья, 27, Фернандеш, 42, Шешко, 45, Мартінес, 68.

"Баварія" розбила норвежців

Мюнхенський гранд також підтвердив статус фаворита в матчі проти "Буде-Глімт". Проте в цій грі голів довелося чекати до другого тайму. Але друга половина одразу почалась з гола від Мусіали - і далі на полі були лише мюнхенці.

Достатньо навести статистику за ударами - 19:2 на користь господарів. Проте варто зазначити, що володіння м'ячем було майже рівним, хоча і тут "Баварія" була трохи попереду (57:43).

Ліга чемпіонів-2026/27, 1-й тур

"Баварія" - "Буде-Глімт" - 4:0 (0:0, 4:0)
Голи: Мусіала, 47, Кейн, 61, Девіс, 77, Олісе, 83.

Вдалий дебют "Комо" в ЛЧ

Італійці в дебютному для себе матчі в головному єврокубку рознесли "Лейпциг". Головним героєм першого тайму став Батуріна - він спочатку забив сам на 15-й хвилині, а за 23 хвилини асистував на Дувікаса.

На початку другого тайму команди обмінялися швидкими голами - на третій гол "Комо" від Діао вже за 4 хвилини відповів Максимович. Ну а фінальну крапку на 90-й хвилині поставив Перроне.

Ліга чемпіонів-2026/27, 1-й тур

"Комо" - "РБ Лейпциг" - 4:1 (2:0, 2:1)
Голи: Батуріна, 15, Дувікас, 38, Діао, 54, Перроне, 90 - Максимович, 58.

Шалена розв'язка у Празі

"Славія" та "Ланс" видали справжній трилер - щоправда, всі його події умістилися в другу полдовину матчу. Вже на старті другого тайму червону картку отримав захисник господарів Конечни.

Проте навіть в меншості "Славія" двічі виходила вперед - дубль на свій рахунок записав Штурм. Але французи щоразу рятувалися - причому другий гол забили вже в компенсований час. Але коли здавалось, що гра закінчиться нічиєю, Агілар на 90+3-й хвилині приніс перемогу "Лансу".

Ліга чемпіонів-2026/27, 1-й тур

"Славія" - "Ланс" - 2:3 (0:0, 2:3)
Голи: Штурм, 51, 88 - Сіма, 73, Товен, 90+1, Агілар, 90+3.

Раніше ми повідомляли, що "Рома" не втримала перемогу над "Фенербахче" у Стамбулі, а "Шахтар" зберіг нічию проти ПСВ.

Футбол Манчестер Юнайтед Баварія