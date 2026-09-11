Розгромне повернення МЮ, перемога "Баварії" на класі та інші результати Ліги чемпіонів

Впевнене повернення "дияволів"

Востаннє "Манчестер Юнайтед" грав у Лізі чемпіонів в сезоні-2023/24 - і тоді команда посіла останнє, четверте, місце в груповому етапі. Суперником МЮ став абсолютний дебютант ЛЧ "Сабах".

І хоча азербайджанці намагались нав'язати боротьбу господарям, вищий клас виконавців манкуніанців, а також провал наприкінці першого тайму призвели до розгромної поразки "Сабаха".

Ліга чемпіонів-2026/27, 1-й тур

"Манчестер Юнайтед" - "Сабах" - 4:0 (3:0, 1:0)

Голи: Кунья, 27, Фернандеш, 42, Шешко, 45, Мартінес, 68.

"Баварія" розбила норвежців

Мюнхенський гранд також підтвердив статус фаворита в матчі проти "Буде-Глімт". Проте в цій грі голів довелося чекати до другого тайму. Але друга половина одразу почалась з гола від Мусіали - і далі на полі були лише мюнхенці.

Достатньо навести статистику за ударами - 19:2 на користь господарів. Проте варто зазначити, що володіння м'ячем було майже рівним, хоча і тут "Баварія" була трохи попереду (57:43).

Ліга чемпіонів-2026/27, 1-й тур

"Баварія" - "Буде-Глімт" - 4:0 (0:0, 4:0)

Голи: Мусіала, 47, Кейн, 61, Девіс, 77, Олісе, 83.

Вдалий дебют "Комо" в ЛЧ

Італійці в дебютному для себе матчі в головному єврокубку рознесли "Лейпциг". Головним героєм першого тайму став Батуріна - він спочатку забив сам на 15-й хвилині, а за 23 хвилини асистував на Дувікаса.

На початку другого тайму команди обмінялися швидкими голами - на третій гол "Комо" від Діао вже за 4 хвилини відповів Максимович. Ну а фінальну крапку на 90-й хвилині поставив Перроне.

Ліга чемпіонів-2026/27, 1-й тур

"Комо" - "РБ Лейпциг" - 4:1 (2:0, 2:1)

Голи: Батуріна, 15, Дувікас, 38, Діао, 54, Перроне, 90 - Максимович, 58.

Шалена розв'язка у Празі

"Славія" та "Ланс" видали справжній трилер - щоправда, всі його події умістилися в другу полдовину матчу. Вже на старті другого тайму червону картку отримав захисник господарів Конечни.

Проте навіть в меншості "Славія" двічі виходила вперед - дубль на свій рахунок записав Штурм. Але французи щоразу рятувалися - причому другий гол забили вже в компенсований час. Але коли здавалось, що гра закінчиться нічиєю, Агілар на 90+3-й хвилині приніс перемогу "Лансу".

Ліга чемпіонів-2026/27, 1-й тур

"Славія" - "Ланс" - 2:3 (0:0, 2:3)

Голи: Штурм, 51, 88 - Сіма, 73, Товен, 90+1, Агілар, 90+3.