Разгромное возвращение МЮ, победа "Баварии" на классе и другие результаты Лиги чемпионов

Уверенное возвращение "дьяволов"

В последний раз "Манчестер Юнайтед" играл в Лиге чемпионов в сезоне-2023/24 – и тогда команда заняла последнее, четвертое, место в групповом этапе. Соперником МЮ стал абсолютный дебютант ЛЧ "Сабах".

Хотя азербайджанцы пытались навязать борьбу хозяевам, высший класс исполнителей манкунианцев, а также провал в конце первого тайма привели к разгромному поражению "Сабаха".

Лига чемпионов-2026/27, 1-й тур

"Манчестер Юнайтед" – "Сабах" – 4:0 (3:0, 1:0)

Голы: Кунья, 27, Фернандеш, 42, Шешко, 45, Мартинес, 68.

"Бавария" разбила норвежцев

Мюнхенский гранд также подтвердил статус фаворита в матче против "Буде-Глимта". Однако в этой игре голов пришлось ждать до второго тайма. Но вторая половина сразу началась с гола от Мусиалы – и дальше на поле были только мюнхенцы.

Достаточно навести статистику по ударам – 19:2 в пользу хозяев. Однако следует отметить, что владение мячом было почти равным, хотя и здесь "Бавария" была немного впереди (57:43).

Лига чемпионов-2026/27, 1-й тур

"Бавария" – "Буде-Глимт" – 4:0 (0:0, 4:0)

Голы: Мусиала, 47, Кейн, 61, Дэвис, 77, Олиссе, 83.

Удачный дебют "Комо" в ЛЧ

Итальянцы в дебютном для себя матче в главном еврокубке разнесли "Лейпциг". Главным героем первого тайма стал Батурина – он сначала забил сам на 15-й минуте, а через 23 минуты ассистировал на Дувикаса.

В начале второго тайма команды обменялись быстрыми голами – на третий гол "Комо" от Диао уже через 4 минуты ответил Максимович. Ну а финальную точку на 90-й минуте поставил Перрон.

Лига чемпионов-2026/27, 1-й тур

"Комо" - "РБ Лейпциг" - 4:1 (2:0, 2:1)

Голы: Батурина, 15, Дувикас, 38, Диао, 54, Перроне, 90 – Максимович, 58.

Безумная развязка в Праге

"Славия" и "Ланс" выдали настоящий триллер - правда, все его события уместились во вторую половину матча. Уже на старте второго тайма красную карточку получил защитник хозяев Конечни.

Однако даже в меньшинстве "Славия" дважды выходила вперед – дубль на свой счет записал Штурм. Но французы каждый раз спасались – причем второй гол забили уже в компенсированное время. Но когда казалось, что игра закончится ничьей, Агилар на 90+3-й минуте принес победу "Лансу".

Лига чемпионов-2026/27, 1-й тур

"Славия" – "Ланс" – 2:3 (0:0, 2:3)

Голы: Штурм, 51, 88 – Сима, 73, Товен, 90+1, Агилар, 90+3.