План на 4 роки: ФІФА планує виділити 6,35 млрд доларів на розвиток футболу

ФІФА планує запропонувати своїм членам фонд розвитку футболу на 6,35 млрд доларів на наступні чотири роки. Збільшити фінансування організація має намір завдяки фінансовому успіху чемпіонату світу-2026.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на матеріал від Associated Press .

Національні асоціації отримають більше

Міжнародна федерація футболу планує запропонувати фонд розвитку футболу обсягом 6,35 млрд доларів на наступний чотирирічний цикл. Пропозиція передбачає збільшення фінансування для кожної з 211 національних асоціацій.

Згідно з планом, кожна асоціація зможе отримати 25 млн доларів за чотири роки. Раніше передбачалося, що ця сума становитиме 10 млн доларів.

ФІФА також планує спрямувати понад 3,5 млрд доларів зі своїх фінансових резервів на розвиток футболу. Кошти мають охопити національні асоціації, конфедерації та інших учасників футбольної системи.

Чемпіонат світу приніс вражаючі доходи

За оцінками ФІФА, доходи організації за цикл 2022-2026 років можуть становити близько 15 млрд доларів. Цей показник значно перевищує попередні прогнози.

Важливим чинником фінансового успіху став чоловічий чемпіонат світу-2026, який приймали США, Канада та Мексика. Турнір уперше проходив за участю 48 збірних.

Саме фінансові результати чемпіонату світу дозволили ФІФА розглянути можливість збільшення інвестицій у розвиток футболу в різних країнах.

Оновлений план на тлі проблем у Інфантіно

Пропозиція щодо фонду розвитку з'явилася в період політичної напруги навколо керівництва організації. Європейські футбольні лідери шукають кандидата, який міг би кинути виклик чинному президенту ФІФА Джанні Інфантіно.

Раніше Інфантіно представив суперечливий план приватних інвестицій у чемпіонат світу, однак уже за кілька днів у липні його скасували. Цей епізод спонукав УЄФА активізувати пошук альтернативи чинному керівникові.

Інфантіно очолив ФІФА у 2016-му році та має намір балотуватися на новий термін у 2027-му році. Запропонований фонд розвитку ще має бути представлений членам організації.