Підтримка в Норвегії: фанати "Баварії" вивісили прапор України на матчі Ліги чемпіонів

Вболівальники мюнхенської "Баварії" вивісили прапор України на гостьовому секторі під час матчу проти норвезького "Вікінга" у Лізі чемпіонів. Український стяг помітили під час телевізійної трансляції.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням кадри офіційної трансляції Ліги чемпіонів.

Український прапор на секторі "Баварії"

Фанати мюнхенського гранда підтримали свою команду під час виїзного матчу Ліги чемпіонів проти норвезького "Вікінга". Також на своєму секторі вони вивісили і прапор України.

Синьо-жовтий стяг потрапив у телевізійну трансляцію поєдинку, який відбувався в норвезькому місті Ставангер. Прапор розмістили на трибуні, де перебували вболівальники німецького клубу.

Ukraine flag spotted in the Bayern away end as they go 2-0 down v Viking away in Norway



: TNT Sports pic.twitter.com/ci2DhNnKb2 — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) October 13, 2026

Чим завершився матч

Поєдинок другого туру основного етапу Ліги чемпіонів у Ставангері завершився результативною нічиєю - 3:3. Господарі повели 2:0 після першого тайму, однак мюнхенці зуміли переломити хід зустрічі.

Гаррі Кейн оформив дубль, а ще один гол у складі "Баварії" забив Луїс Діас. Утім, утримати перемогу гостям не вдалося: "Вікінг" зрівняв рахунок на 90-й хвилині.

Додаткові проблеми мюнхенцям створив Майкл Олісе, який отримав червону картку.