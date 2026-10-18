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Футбол 18 жовтня 2026 · 21:45

П'ять голів, два пенальті та нервовий фінал: чим завершився матч "Мілан" – "Аталанта"

Господарі вели з різницею у три м'ячі, але дозволили супернику повернути інтригу
Ігор Ільїн Ігор Ільїн Редактор новин відділу «Спорт»
П'ять голів, два пенальті та нервовий фінал: чим завершився матч "Мілан" – "Аталанта"
Россонері перед матчем з Аталантою (фото: instagram.com/acmilan)
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"Мілан" здобув непросту домашню перемогу над "Аталантою" в сьомому турі чемпіонату Італії. Господарі забили три м'ячі, проте бергамаски зуміли скоротити відставання до мінімуму та зберегли інтригу до фінального свистка.

Про це повідомляє Sport RBC.UA

Три голи "Мілана" та два пенальті

Рахунок у поєдинку відкрив Гонсалу Рамуш, який на 24-й хвилині реалізував одинадцятиметровий удар.

Перед перервою перевагу господарів подвоїв Адрієн Рабйо, відзначившись на 43-й хвилині.

На початку другого тайму "Мілан" отримав ще один шанс забити з пенальті. Однак цього разу Рамуш не зумів переграти воротаря суперників.

Невдача не завадила господарям збільшити перевагу. Вже за хвилину, на 58-й, Маріо Хіла відзначився після подачі кутового та зробив рахунок 3:0.

"Аталанта" ледь не врятувала матч

Попри значне відставання, гості не припинили боротьбу. На 66-й хвилині Джанлука Гаетано скоротив різницю в рахунку, вразивши ворота суперника з близької відстані.

Ще через 15 хвилин Нікола Крстович забив другий м'яч "Аталанти", повернувши інтригу в поєдинок.

У заключні хвилини бергамаски намагалися зрівняти рахунок, проте "Мілан" зумів втримати перемогу.

Завдяки цьому результату команда набрала 15 очок і посідає четверте місце в турнірній таблиці Серії А. "Аталанта" має дев'ять балів та перебуває на десятій сходинці.

"Мілан" – "Аталанта" – 3:2 (2:0)

Голи: Рамуш, 24 (пен.), Рабйо, 43, Хіла, 58 – Гаетано, 66, Крстович, 81

Раніше "Інтер" забив три голи у матчі Серії А

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