П'ять голів, два пенальті та нервовий фінал: чим завершився матч "Мілан" – "Аталанта"

"Мілан" здобув непросту домашню перемогу над "Аталантою" в сьомому турі чемпіонату Італії. Господарі забили три м'ячі, проте бергамаски зуміли скоротити відставання до мінімуму та зберегли інтригу до фінального свистка.
Рахунок у поєдинку відкрив Гонсалу Рамуш, який на 24-й хвилині реалізував одинадцятиметровий удар.
Перед перервою перевагу господарів подвоїв Адрієн Рабйо, відзначившись на 43-й хвилині.
На початку другого тайму "Мілан" отримав ще один шанс забити з пенальті. Однак цього разу Рамуш не зумів переграти воротаря суперників.
Невдача не завадила господарям збільшити перевагу. Вже за хвилину, на 58-й, Маріо Хіла відзначився після подачі кутового та зробив рахунок 3:0.
Попри значне відставання, гості не припинили боротьбу. На 66-й хвилині Джанлука Гаетано скоротив різницю в рахунку, вразивши ворота суперника з близької відстані.
Ще через 15 хвилин Нікола Крстович забив другий м'яч "Аталанти", повернувши інтригу в поєдинок.
У заключні хвилини бергамаски намагалися зрівняти рахунок, проте "Мілан" зумів втримати перемогу.
Завдяки цьому результату команда набрала 15 очок і посідає четверте місце в турнірній таблиці Серії А. "Аталанта" має дев'ять балів та перебуває на десятій сходинці.
"Мілан" – "Аталанта" – 3:2 (2:0)
Голи: Рамуш, 24 (пен.), Рабйо, 43, Хіла, 58 – Гаетано, 66, Крстович, 81
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