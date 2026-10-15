Кейн і "Баварія" наблизилися до розв'язки: що чекає на англійську зірку

Форвард збірної Англії Гаррі Кейн наблизився до підписання нового контракту з мюнхенською "Баварією". Сторони вже узгодили ключові умови угоди, а тепер завершують підготовку документів.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Sky Sports .

Що відомо про новий контракт

За наявною інформацією, "Баварія" та Кейн досягли принципової домовленості про продовження співпраці до літа 2029 року.

Наразі сторони перебувають на завершальному етапі переговорів. Клуб уже передав необхідні документи юристам для перевірки та затвердження. Очікується, що офіційно про нову угоду оголосять найближчим часом.

Чинний контракт англійського форварда розрахований до літа 2027 року. Отже, продовження дозволить мюнхенцям зберегти свого головного нападника ще на два сезони. За даними ЗМІ, сторони також погодили фінансові умови співпраці.

Рекорди та трофеї Кейна в Мюнхені

Кейн перейшов до "Баварії" з лондонського "Тоттенгема" влітку 2023 року. Відтоді він провів за німецький клуб 156 матчів і забив 154 голи.

За цей час нападник двічі ставав чемпіоном Німеччини, вигравав Кубок країни та двічі здобував Суперкубок. Крім того, Кейн ставав найкращим бомбардиром Бундесліги в кожному з трьох своїх сезонів у складі мюнхенців.

Англієць продовжує демонструвати високу результативність і залишається одним із головних претендентів на "Золотий м'яч". Минулого сезону він забив 73 голи за клуб і збірну в 65 матчах, зокрема шість разів відзначився на чемпіонаті світу.