Бущан урятував, але в "Динамо" забрали гол: кияни втратили очки у матчі з ЛНЗ (відео)

УПЛ, 5-й тур

"Динамо" – ЛНЗ – 0:0

Воротарі на висоті

Після розгрому від "Буковини" у попередньому турі тренерський штаб киян перетасував склад. У ворота повернувся Георгій Бущан, який щойно приєднався до команди в оренду з "Полісся". Натомість В'ячеслав Суркіс опинився поза заявкою, а капітан Віталій Буяльський пропустив гру через ушкодження.

У першому таймі кияни створили стовідсотковий момент, але Джастін Лонвейк із кількох сантиметрів пробив прямо у воротаря черкасців Дмитра Ледвія після прострілу Матвія Пономаренка та невдалого удару Андрія Ярмоленка.

У другому таймі гра пожвавилася. Ледвій нейтралізував небезпечні постріли Валентина Рубчинського та Ярмоленка. У відповідь Бущан не пропустив у ключовому моменті біля власних воріт, витягнувши складний м'яч з-під поперечини після удару Дениса Кузика.

Драма з ВАР та травма Сича

На 59-й хвилині м'яч усе ж опинився у сітці воріт гостей: Пономаренко скористався передачею Ярмоленка та переграв голкіпера. Втім, після перегляду відеоповтору рефері скасував взяття воріт через мінімальний офсайд у форварда.

Окрім втрати очок, кияни зазнали й кадрової проблеми – через травму коліна поле в середині другого тайму вимушено залишив Олексій Сич, замість якого вийшов Навін Малиш.