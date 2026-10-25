Альварес звернувся до фанатів "Атлетіко" після скандалу: що сказав форвард про своє майбутнє

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Marca .

Помилка, за яку довелося вибачатися

Аргентинець зізнався, що його публічна заява під час чемпіонату світу-2026 про потенційний трансфер була необачною. Нападник підкреслив, що повністю розуміє негативну реакцію вболівальників та прагне відновити їхню довіру.

"Я хотів би попросити вибачення у наших уболівальників за свої слова під час чемпіонату світу. Це була помилка – як за формою висловлювання, так і за обраним моментом. Я чудово розумію гнів людей, адже на їхньому місці відреагував би так само. Вони завжди неймовірно мене підтримували, і я це дуже ціную. Також дякую партнерам по команді, які були поруч у цей період", - зазначив Альварес.

Форвард також додав, що зараз почувається значно краще у фізичному та психологічному плані.

"Коли у тебе все добре в житті, це одразу позначається на грі. Я з кожним матчем набираю форму й готовий віддавати максимум заради результату. Сподіваюся, що працею та скромністю зможу виправити цю ситуацію", - додав він.

Епопея з трансфером у "Барселону"

Нагадаємо, під час літнього трансферного вікна навколо 26-річного аргентинця розгорівся справжній скандал. Альварес активно тиснув на керівництво "Атлетіко", намагаючись оформити перехід до каталонської "Барселони".

Мадридці зайняли жорстку позицію. Боси "матрацників" категорично відмовилися продавати гравця прямим конкурентам по Ла Лізі навіть за 200 мільйонів євро. Хоча в пресі ширилися чутки про можливий бойкот тренувань з боку футболіста, сторонам зрештою вдалося знайти компроміс.

У поточному сезоні Хуліан Альварес узяв участь у 9 поєдинках у складі "Атлетіко", відзначившись 2 забитими м'ячами та 2 результативними передачами.