Українська баскетболістка знайшла нову команду в США після гучного скандалу з росіянкою

Де гратиме Коваль

Українська зірка студентського баскетболу, чий батько зараз захищає Батьківщину у лавах ЗСУ, офіційно стала гравчинею "Бейлорс Берс" – команди Університету Бейлора.

На початку вересня Коваль ухвалила рішення залишити команду Університету Луїзіани "LSU Тайгерс". Причиною став підписання клубом російської баскетболістки Анни Мінаєвої. Оскільки для Катерини війна є особистою трагедією, а її рідні місця зазнали руйнувань від російських ракет, вона відмовилася виходити на майданчик разом із росіянкою.

Зважаючи на особливі обставини, керівництво NCAA надало українці спеціальний дозвіл на перехід поза стандартним трансферним вікном, що дозволило їй уникнути пропуску сезону.

Позиція нової команди та оцінка тренерки

Головна тренерка "Бейлорс Берс" Нікі Коллен із великим захопленням прокоментувала приєднання української центрової до складу своєї команди.

"Ми неймовірно раді вітати Кейт у Бейлор. Протягом останніх двох сезонів вона грала на елітному рівні та стабільно демонструвала здатність набирати очки поблизу кільця й захищати кільце. Вона чудова студентка з великим серцем, і наші вболівальники полюблять її як на майданчику, так і за його межами", – заявила Коллен.

Новий клуб Коваль є триразовим чемпіоном NCAA (востаннє здобував титул у 2019 році).

Спортивний шлях українки в США

Катерина Коваль переїхала до Сполучених Штатів у 2021 році. Свою кар'єру в NCAA вона розпочала у складі Університету Нотр-Дам, після чого перейшла до "LSU Тайгерс". За минулий сезон у складі команди з Луїзіани українка провела 35 матчів, набираючи в середньому 8,3 очка та роблячи 6,3 підбирання за гру.

За правилами ліги, 20-річна баскетболістка має право виступати на студентському рівні ще два сезони, після чого зможе виставити свою кандидатуру на драфт жіночої НБА (WNBA).

Також Коваль із 12 років виступала за юнацькі збірні України, а влітку 2025 року дебютувала за дорослу національну команду з баскетболу 3х3.