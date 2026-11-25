Форвард збірної України з баскетболу В'ячеслав Бобров розповів про обставини літнього переходу з румунського "Динамо" до польської "Сталі". За словами баскетболіста, попередній клуб тривалий час не міг визначитися з тренерським штабом, що вплинуло на його рішення шукати нову команду.

Про це Вʼячеслав Бобров розповів в ексклюзивному інтерв’ю Sport RBC.UA .

Чому Бобров залишив румунське "Динамо"

Бобров пояснив, що влітку разом із представниками свого оточення шукав новий клуб, оскільки домовитися з румунським "Динамо" про продовження співпраці не вдалося. Однією з головних причин стала невизначеність щодо тренерського штабу.

"Вони не могли визначитися два місяці, хто буде тренером. Вирішили тільки всередині місяця, що буде залишатися той самий тренер і залишили майже там 80% гравців, які грали в минулому сезоні", - розповів український баскетболіст.

У цей період на гравця вийшла польська "Сталь", яка поставила перед собою завдання боротися за вихід до плей-оф. Минулого сезону команда посіла 10-те місце, а в плейоф поступилася "Зеленій Гурі", яка згодом дісталася фіналу.

Чому українець обрав польський чемпіонат

Перед переходом Бобров консультувався з людьми, які мали досвід виступів у Польщі. Зокрема, він спілкувався з Айнарсом Багатскісом та Ісуфом Саноном, які позитивно відгукнулися про місцевий баскетбол.

За словами форварда, польська ліга вирізняється високою атлетичністю, а рівень конкуренції в ній відповідає його ігровим характеристикам. Саме це стало одним із факторів, які переконали його спробувати свої сили в новому чемпіонаті.

Бобров оцінив рівень конкуренції в Польщі

Українець вважає польський чемпіонат доволі непередбачуваним, де практично кожна команда здатна перемогти будь-якого суперника. На результат, за його спостереженнями, суттєво впливає календар, а також участь клубів у європейських турнірах.

Команди, які виступають у змаганнях під егідою FIBA, Єврокубку або Ліги чемпіонів, мають додаткову ігрову практику. Це, на думку Боброва, може давати їм перевагу над колективами, які протягом тижня готуються лише до одного матчу.

Баскетболіст також відзначив, що насичений графік допомагає тренерам швидше напрацьовувати нові комбінації та взаємодії між гравцями. Водночас він позитивно оцінює свій досвід у Польщі та задоволений рішенням продовжити кар'єру саме в "Сталі".