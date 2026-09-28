Майбутнє баскетболу: Корпорація "Здоров'я" та "Харківські Соколи" підтримують молодих гравців

Фармацевтична корпорація "Здоров'я" вже кілька років є партнером "Харківських Соколів" і підтримує розвиток баскетболу в Харкові. Окремий напрям цієї роботи - створення можливостей для молодих спортсменів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресреліз ініціативи.

Успіхи на міжнародній арені та підсилення складу

Нинішній сезон став показовим для харківського клубу. У липні одразу двоє гравців "Харківських Соколів" - Артем Романиця та Микита Змієвський - у складі молодіжної збірної України вибороли титул чемпіонів Європи U-20.

Головний тренер харківського клубу Дмитро Забірченко також очолював українську молодіжну збірну.

А вже на початку вересня клуб підсилив склад Єгором Сушкіним - одним із провідних гравців Суперліги та цьогорічним чемпіоном Європи U-20. Саме так виглядає шлях від молодіжної збірної до професійного контракту.

Підтримка юніорів

Водночас клуб працює над тим, щоб така можливість була доступною для більшої кількості юних харків'ян. Наприкінці липня провели відбір до команди "Соколи - ХНУПС", яка виступатиме у Першій лізі.

Для них новий сезон стане переходом від юнацького до дорослого баскетболу. Молоді гравці отримують можливість тренуватися, змагатися на професійному рівні та розвивати кар'єру, не залишаючи рідне місто.

Спортсмени проводять тренування для молоді (фото: БК "Харківські Соколи")

Крім того, "Харківські Соколи" проводять відкриті тренування та майстер-класи для юних спортсменів. Такі зустрічі дають молоді не лише нові баскетбольні навички. Вони дозволяють побачити реальний шлях від дитячої секції до професійної команди - через регулярні тренування, дисципліну, командну роботу та постійний розвиток.

Підготовка до Суперліги та молодіжний сезон

Сьогодні "Харківські Соколи" готуються до нового сезону Суперліги 2026/2027. Команда вже встигла здобути перемогу на "Кубку Луцька" - товариському турнірі, який став частиною підготовки до чемпіонату. Нині "Соколи" продовжують підготовку на товариському турнірі в Миколаєві.

Паралельно свій сезон готується розпочати й молодіжна команда "Соколи - ХНУПС". Поруч існують два рівні розвитку - професійна команда, яка представляє Харків у Суперлізі, та команда Першої ліги, що дає молодим баскетболістам можливість зробити наступний крок у спортивній кар'єрі.

Саме така наступність і формує спортивне майбутнє міста. Професійний клуб стає не лише учасником чемпіонатів, а й середовищем, у якому молоді спортсмени можуть бачити перспективу, отримувати досвід і поступово переходити на новий рівень.

"Ми раді долучитися до формування нового покоління спортсменів і популяризації цього видовищного спорту. У результаті баскетбол залишається для молоді не просто захопленням, а можливістю розвиватися, ставити перед собою цілі та представляти Харків на всеукраїнському й міжнародному рівнях", - переконаний засновник ТОВ "Корпорація "Здоров'я" Олександр Доровський.