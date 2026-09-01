ФІБА дозволила росіянам і білорусам повернутися до міжнародних турнірів

Хто отримав дозвіл на повернення

Згідно з офіційною заявою, рішення про часткове зняття санкцій набуває чинності негайно. Індивідуальний допуск стосується окремих категорій учасників, які зможуть заявитися на турніри під егідою ФІБА.

Можливість повернутися до міжнародної діяльності отримали:

Гравці

Тренери

Баскетбольні арбітри

Комісари та інші офіційні особи

Ситуація із національними збірними

Питання допуску національних команд та клубів із Росії та Білорусі наразі залишається повністю заблокованим. Повноцінне повернення збірних усіх вікових категорій (як у класичному баскетболі, так і в форматі 3х3) наразі лише обговорюється з МОК та Асоціацією літніх олімпійських міжнародних федерацій.

Ключові логістичні питання, безпекові протоколи та вимоги до виконання антидопінгової програми для можливого допуску команд до відбору на Олімпіаду-2028 ФІБА планує розглянути на засіданні Центральної ради у грудні 2026 року.