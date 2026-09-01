ФИБА разрешила россиянам и белорусам вернуться в международные турниры

Кто получил разрешение на возвращение

Согласно официальному заявлению, решение о частичном снятии санкций вступает в силу немедленно. Индивидуальный допуск касается отдельных категорий участников, которые могут заявиться на турниры под эгидой ФИБА.

Возможность вернуться к международной деятельности получили:

Игроки

Тренеры

Баскетбольные арбитры

Комиссары и другие официальные лица

Ситуация с национальными сборными

Вопрос допуска национальных команд и клубов из России и Беларуси остается полностью заблокированным. Полноценный возврат сборных всех возрастов (как в классическом баскетболе, так и в формате 3х3) пока только обсуждается с МОК и Ассоциацией летних олимпийских международных федераций.

Ключевые логистические вопросы, протоколы безопасности и требования к выполнению антидопинговой программы для возможного допуска команд к отбору на Олимпиаду-2028 ФИБА планирует рассмотреть на заседании Центрального совета в декабре 2026 года.