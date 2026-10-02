200 млн доларів за 5 років: 22-річний центровий підпише рекордний контракт із клубом НБА

Центровий "Детройт Пістонс" Джейлен Дюрен погодився підписати з клубом новий 5-річний контракт. Загальна вартість угоди становить 200 мільйонів доларів, які є повністю гарантованими.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на інсайдера Шемса Чаранію та ESPN .

Деталі контракту та переговорів

За інформацією джерела, річна заробітна плата 22-річного баскетболіста зростатиме з кожним сезоном: від 34,4 млн доларів у перший рік дії угоди до 45,5 млн доларів у останній.

Протягом літа пропозиції керівництва "Пістонс" коливалися в межах від 170 до 190 млн доларів. Зрештою клуб вирішив підняти суму до 200 млн, задовольнивши запити сторони гравця.

Перспективного центрового було обрано на драфті-2022 під 13-м загальним номером клубом "Шарлотт Горнетс", після чого права на нього через "Нью-Йорк Нікс" опинилися у "Детройті".

Статистика Дюрена у складі "Пістонс"

За 4 сезони виступів за "Детройт" Джейлен Дюрен зарекомендував себе як один із найнадійніших ігрових центрових ліги. В його активі - 276 матчів (239 в старті) в регулярному чемпіонаті. Його середня результативність в них - 13,5 очка, 10,3 підбирання, 2,1 передачі та 0,9 блокшота при 65,2% реалізації кидків з гри;

В плей-оф він провів 20 матчів, в яких набирав 10,7 очка, 9,2 підбирання, 2,6 передачі та 1,4 блокшота за поєдинок.